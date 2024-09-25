搭「台灣好行」遊日月潭 送單車折價券

南投縣政府鼓勵低碳旅遊，結合「台灣好行」日月潭線套票，10、11月將加贈潭區百元單車租用折價券。 （記者劉濱銓攝）

2024/09/25 05:30

購買套票就送每台單車租金100元折價券 共4000份 10、11月潭區23家單車店可使用

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府為鼓勵低碳旅遊，十月起將與南投客運「台灣好行」日月潭線合推「綠色騎跡」活動，凡購買好行套票就送一百元單車租用折價券，可在潭區廿三家單車店使用，盼藉十、十一月秋天的日月潭花火節，讓遊客多利用客運到日月潭，單車券限量四千份，發送、使用至十一月底。

鼓勵低碳旅遊 響應「綠色騎跡」

南投縣環保局指出，日月潭已在去年十一月起公告為「空氣品質維護區」，此後對於未完成排煙檢測的柴油車，以及逾期未檢驗合格的燃油機車，均透過車牌辨識系統監控，違者開罰五百元，以降低潭區空品危害。

今年秋天則運用日月潭花火節的機會，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具來日月潭，十、十一月只要購買「台灣好行」日月潭線套票，就附贈潭區廿三家單車出租折價券，每台單車可抵一百元，目前潭區單車出租行情約一百五十元，盼能號召更多民眾響應潭區「綠色騎跡」，活動至十一月底。

水上自行車道 串連環潭景點

日月潭風景區管理處指出，環潭自行車道可說相當完善，以月牙灣為起點，可延伸至終點伊達邵碼頭，尤其伊達邵去年還啟用全新的「達克拉哈」水上自行車道，沿線湖光山色更是必遊景點。

今年日月潭花火音樂會十月十九日在伊達邵登場，十一月二日在水社中興停車場，十一月九日更有適合全家大小的日月潭自行車嘉年華，屆時在向山有兒童滑步車賽，以及環潭「船騎挑戰」、自行車集章等，十一月廿三日終場花火音樂會於向山，十一月卅日更有潭區首場「環法自行車賽」海外挑戰賽，可望吸引單車愛好者前來朝聖。

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