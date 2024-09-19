好茶入菜 名間茶飲文化節9月28日登場

去年調飲比賽冠軍郭宜靜，重現四季春茶搭配鳳梨、薄荷的冠軍茶品「完美撞擊」。（記者劉濱銓攝）

2024/09/19 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉是台灣手搖飲茶葉生產重鎮，名間鄉公所為推廣當地茶產業，九月廿八日將在松柏嶺受天宮第一停車場舉辦「名間茶飲文化節」，將推出以四季春茶入菜的「找茶吾告讚」套餐，以及包含採茶、喝茶體驗的茶鄉小旅行，活動通通免費，盼以多元方式讓民眾親近茶鄉，促進名間茶產業與觀光發展。

逛市集品嚐限定茶美食

南投名間鄉是茶葉重要產區，種植面積二千一百多公頃，產量居全國之冠，更是全國手搖飲料茶的主要產地，國內近八成飲料茶原料都來自名間，並以原料茶、基底茶為主，是著名茶鄉。

名間鄉公所表示，去年首屆茶飲文化節舉辦調飲比賽，奪冠的郭宜靜昨也重現四季春茶搭配鳳梨、桂花、薄荷的冠軍茶品「完美撞擊」，展現茶飲與水果、花草融合的豐富滋味。

發送50元園遊會抵用券

今年為展現名間茶的多元面貌，更將四季春茶入菜，研發出三菜一湯一主食的「找茶吾告讚」套餐，菜色有茶葉肉粽、茶香酥鮮蝦、茶香豬腳、茶葉蒸蛋、茶葉燉雞湯等，並有包括煎餅、糕餅的茶鄉「甜在心」甜點。

屆時民眾只要參加茶鄉小旅行，或到場逛市集就能品嚐到限定茶美食，現場還會限時發送五十元園遊會抵用券，以及總獎金高達三萬元的暗棋比賽，有吃又有拿。

暗棋比賽總獎金3萬元

名間鄉長陳翰立說，當天將開放四十人參與茶鄉小旅行，不只可到茶園採茶，還有茶葉DIY、茶文化主題館導覽，今年更結合公益，由南投縣松嶺鬥茶協會提供茶葉，拍賣所得將捐給華山、家扶、勵馨基金會，以及南投縣私立玫瑰啟能訓練中心等，昨十八度C巧克力工坊也認購三萬元茶葉，藉此拋磚引玉，並盼透過市集、旅行等多種體驗，讓民眾更認識名間茶鄉，帶動當地觀光與相關產業發展。

南投名間茶飲文化節9月28日登場，今年以四季春茶入菜，推出包含肉粽、豬腳、鮮蝦等「找茶吾告讚」套餐。（記者劉濱銓攝）

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