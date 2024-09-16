為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    2.2萬人泳渡日月潭 電影也來取景

    日月潭萬人泳渡聞名中外，2萬多名泳客下水形成「下水餃」的壯觀畫面，吸引電影前來取景。（記者劉濱銓攝）

    日月潭萬人泳渡聞名中外，2萬多名泳客下水形成「下水餃」的壯觀畫面，吸引電影前來取景。（記者劉濱銓攝）

    2024/09/16 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡昨日舉行，吸引二萬二六○六人挑戰三千公尺橫泳，昨日清晨大批泳客就魚貫下水，盛大「下水餃」畫面相當壯觀，並吸引電影「突破—三千米的泳氣」劇組取景，南投縣政府此次動員水、陸、空救援人力，以守護泳客安全，統計泳渡醫療救護一百五十人，其中二人輕傷送醫無大礙，潭區年度體育盛事也圓滿落幕。

    第四十二屆日月潭萬人泳渡，前總統馬英九第十一度前來挑戰，南投縣長許淑華兩年都未下水泳渡，昨日自爆是「旱鴨子」，若要下水游，必須再集訓。

    昨日的萬人泳渡活動，也吸引電影「突破—三千米的泳氣」前來取景拍攝，主要演員翁家明、米可白、李㼈、李紫嫣（李㼈女兒）均到泳渡現場，參與泳渡的民眾在現場看到明星，都說今年的活動有意外的驚喜。

    南投縣政府表示，昨日水上有救生員四五五人，水下還有潛水員卅五人，陸上動員醫護四十九人，期間空勤直升機還持續空中巡弋，最後確認水面無可疑泳客浮標，才終於完成任務。

    昨日泳渡活動圓滿結束，但過程中仍有部分泳客身體不適進入救護站，總計救護一百五十人，主要以擦挫傷、失溫、抽筋為主，其中二人分別骨折、割傷送醫，所幸就醫已無大礙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播