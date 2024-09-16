2.2萬人泳渡日月潭 電影也來取景

日月潭萬人泳渡聞名中外，2萬多名泳客下水形成「下水餃」的壯觀畫面，吸引電影前來取景。（記者劉濱銓攝）

2024/09/16 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡昨日舉行，吸引二萬二六○六人挑戰三千公尺橫泳，昨日清晨大批泳客就魚貫下水，盛大「下水餃」畫面相當壯觀，並吸引電影「突破—三千米的泳氣」劇組取景，南投縣政府此次動員水、陸、空救援人力，以守護泳客安全，統計泳渡醫療救護一百五十人，其中二人輕傷送醫無大礙，潭區年度體育盛事也圓滿落幕。

第四十二屆日月潭萬人泳渡，前總統馬英九第十一度前來挑戰，南投縣長許淑華兩年都未下水泳渡，昨日自爆是「旱鴨子」，若要下水游，必須再集訓。

昨日的萬人泳渡活動，也吸引電影「突破—三千米的泳氣」前來取景拍攝，主要演員翁家明、米可白、李㼈、李紫嫣（李㼈女兒）均到泳渡現場，參與泳渡的民眾在現場看到明星，都說今年的活動有意外的驚喜。

南投縣政府表示，昨日水上有救生員四五五人，水下還有潛水員卅五人，陸上動員醫護四十九人，期間空勤直升機還持續空中巡弋，最後確認水面無可疑泳客浮標，才終於完成任務。

昨日泳渡活動圓滿結束，但過程中仍有部分泳客身體不適進入救護站，總計救護一百五十人，主要以擦挫傷、失溫、抽筋為主，其中二人分別骨折、割傷送醫，所幸就醫已無大礙。

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