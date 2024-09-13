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    首頁　>　南投縣

    杏壇芬芳獎頒獎 南投4師獲殊榮

    指導暨大附中樂儀隊廿七年的職工潘英寬（右）。（記者陳鳳麗攝）

    指導暨大附中樂儀隊廿七年的職工潘英寬（右）。（記者陳鳳麗攝）

    2024/09/13 05:30

    草屯商工詹豐銘和暨大附中潘英寬服務逾30年 師生認實至名歸

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕教育部國教署的杏壇芬芳獎，昨日在省政資料館舉行頒獎典禮，有十七三位教育人員及十三個團體獲獎，南投縣有四位獲獎，其中草屯商工詹豐銘和暨大附中潘英寬都是逾三十年的職工，潘英寬義務訓練樂儀隊廿七載，國際選美冠軍高曼容即是他的學生，對學生嚴格又不失慈愛，師生們認為他獲獎實至名歸。

    廖采軒老師感謝母親 教他關懷和愛

    昨日的杏壇芬芳獎頒獎典禮，由國教署副署長許麗娟一一頒獎座給獲獎者，得獎的教育園丁很多都已作育英才逾三十年，像台中市信義國小附設幼兒園教師兼主任楊麗環，以及國立文華高中化學老師梁玉龍，各任教職四十年及三十九年。昨日獲獎者中，以彰化縣的人數最多，國小組和國中組各有六位和五位教育園丁獲獎。

    南投縣今年有四人獲獎，國立南投特教學校老師廖采軒，對學校感情深厚，昨日除感謝學校外，也向去年驟逝的母親致謝，感謝他人生中第一位老師，教會他堅強、關懷和愛。

    劉莉莉老師 體育班學生最堅強後盾

    草屯國中體育老師劉莉莉，回母校服務逾三十年，從學校設立體育班後投入極多心力，是離鄉背井的體育班學生最堅強的後盾。

    此外，國立草屯商工職工詹豐銘，也是回校服務的傑出校友，到草商工已三十九年，在學校負責資訊安全、網路管理，備受師生的信賴。

    另一位獲獎的國立暨大附中職工潘英寬，在暨中服務三十三年，當中義務指導該校樂儀隊廿七年，很多學生畢業後仍對他充滿感謝，像今年獲得國際選美冠軍的中信兄弟啦啦隊高曼容，至今對潘英寬十分感念。

    獲得杏壇芬芳獎的南投特教學校老師廖采軒（左）、草屯國中老師劉莉莉（右）。 （南投縣府提供）

    獲得杏壇芬芳獎的南投特教學校老師廖采軒（左）、草屯國中老師劉莉莉（右）。 （南投縣府提供）

    草屯商工職工詹豐銘（右），回母校服務逾30年。（記者陳鳳麗攝）

    草屯商工職工詹豐銘（右），回母校服務逾30年。（記者陳鳳麗攝）

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