國姓開辦幸福巴士 最快9月下旬上路

國姓鄉公所爭取開辦幸福巴士，服務偏遠地區無公車路線的鄉親。（國姓鄉公所提供）

2024/09/03 05:30

除服務港源社區學童 也有全彈性及埔里聯外路線 採預約搭乘

〔記者佟振國／南投報導〕因應偏鄉民眾通行需求，南投縣國姓鄉公所爭取經費開辦「幸福巴士」，預計九月下旬或十月初正式上路，除服務南港村港源社區學童、居民，也有鄉內全彈性路線及埔里聯外路線，採預約付費制，初步規劃單趟全票廿五元、半票十三元，讓鄉親享有銅板價的搭乘優惠。

請繼續往下閱讀...

港源國小併北山 助學童就學

國姓鄉南港村原有南港、港源兩所國小，受人口外流與少子化雙重夾擊，學童數逐年減少，港源國小全校學生甚至只剩個位數，縣府原計畫兩校併入鄰近北山國小，經地方陳情保留南港國小，港源國小在今年八月正式走入歷史，公所考量港源社區學童就學安全與便利，規劃開辦幸福巴士。

鄉長︰獲捐1部9人座廂型車

鄉長邱美玲表示，目前已獲慈善團體捐贈一部九人座廂型車，將於九月中旬到位，連同港源社區發展協會自有二部車輛，原有二名營業駕駛，另再培訓考取證照四人，協會也獲得汽車運輸營業執照，在交通工具、人員與程序完備下已進行測試，銀髮長輩的滿意與接受度都不錯，幸福巴士最快九月下旬或十月初就能正式上路。

公所初步規劃幸福巴士有三種路線，除了每週一至週五上、下午往返港源、北山之間服務學童外，還包括鄉內全彈性路線及埔里聯外路線，未來採取二人以上預約制，有搭乘需求民眾於二天前預約申請定點往返時間，至於埔里聯外路線主要是長輩有就醫需求，原本埔基、埔榮兩大醫院上午已有往返國姓、埔里交通車，因此幸福巴士埔里聯外路線行駛時段是下午。

2人以上可預約 全票25元

為避免幸福巴士的有限資源遭濫用，目前傾向使用者付費，公所初步規劃採單程不分距離全票廿五元，十二歲以下與六十五歲以上半票十三元，讓鄉親享有銅板價的搭乘優惠，鄉長邱美玲也計畫向縣府爭取長輩的敬老愛心卡能搭乘幸福巴士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法