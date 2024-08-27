國姓斗山吊橋爭取機車通行 盼增承載量

監察院調查「人行天橋與步道之維護管理與安全檢測」案，監委昨巡察國姓斗山吊橋，聽取縣府使用、管理維護簡報。（記者佟振國攝）

2024/08/27 05:30

監委巡察維護管理情形 鄉長爭取透過工程改善 增加使用率

〔記者佟振國／南投報導〕監察院調查「人行天橋與步道之維護管理與安全檢測」案，昨巡察南投縣國姓鄉斗山吊橋，鄉長邱美玲表示，斗山吊橋仍是地方重要通行設施，但承載量三百五十公斤，一次僅能供五人通行，盼上級透過工程改善提升承載量，能供機車通行，讓吊橋發揮更大功能。

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限重350公斤 一次僅供5人走

隨著道路、橋梁建設日新月異，縣內鄉鎮市的吊橋因功能受限、年久失修、災害受損等因素而逐漸凋零，縣府統計全縣連同通行與觀光使用的吊橋為五十四座，國姓鄉僅存國姓村龍興吊橋、大石村斗山吊橋，監察院調查「人行天橋與步道之維護管理與安全檢測」案，昨由監委陳景峻、張菊芳、郭文東巡察國姓斗山吊橋使用及管理維護情形。

縣府表示，第一代斗山吊橋建於一九六一年，一九八七年於下游興建第二代吊橋，已有卅七年歷史，長一一八公尺、寬一．七公尺，並於二○一一年以一千一百萬元重建，更新主吊索、固定地錨、橋塔補強與美化，置換橋面板。

大石村50戶往返台14線捷徑

斗山吊橋目前為大石村三個鄰四、五十戶居民往返社區與台十四線主要道路捷徑，也兼具觀光遊憩功能，公所今年度編列廿七萬元進行橋面止滑條更新、高壓清洗、損壞鋪面更新等，以往由村長、居民定期巡檢報修，今年九月起將託委專業廠商進行安全巡檢服務，對吊橋安全更有保障。

邱美玲表示，斗山吊橋鄰近崁斗山、九份二山景點，近年台十四線指標近四十五公里處的吊橋觀景台，由公路局設置「幸福公鹿」公仔，成為車友、遊客打卡熱點，也帶動斗山吊橋的觀光，但吊橋目前限重三百五十公斤，一次僅能供五人行走，承載量不足，希望上級能透過改善工程提升承載量，人行之外也供機車行駛，讓斗山吊橋利用率更高。

國姓鄉大石村斗山吊橋為鄉內僅存的二座吊橋，目前仍可供行人通行。（記者佟振國攝）

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