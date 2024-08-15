風災停電3週 鹿谷農民製茶停擺

近期南投持續有午後大雷雨，導致台電在鹿谷鄉等山區的電力搶修頻受影響。（台電南投區處提供）

2024/08/15 05:30

大崙尾山茶廠叫苦連天 台電指午後大雨阻礙搶修 待天氣穩定可復電

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風造成南投鹿谷鄉多處道路、電力中斷，雖陸續搶通，但在大崙尾山一帶，因電桿傾倒導致該區茶廠停電三週無法製茶，茶農叫苦連天；台電回應，災後已重設電桿，但因最近午後大雷雨，道路土石泥流影響搶修，以致電力尚未復通，目前只剩重拉電線，待天氣穩定就可及早復電。

傾倒電桿已重新設立 但無法送電

鹿谷鄉茶農表示，颱風期間大崙尾山道路多處落石、樹倒阻斷，並有電桿傾倒，以致當地茶廠都停電，但現在颱風都已過三週，茶廠依舊停電，經巡查沿路情況，發現電桿都已重新設立，但就是沒有送電，沒有電的情況下，秋茶就無法製作，茶農們都心急如焚，深怕是被台電遺忘的一群，希望能儘快復電。

各地台電人員 持續挺進搶修

台電南投區處回應，風災過後鹿谷、竹山都因持續午後大雷雨，使得搶通的道路又因落石、樹倒而阻斷，各地的台電人員均持續挺進搶修，但因待修的非常多，目前受理待修復的電桿就有一四七件，有些案件還不只一支電桿，甚至一件就有六至七支電要修復，因為待修數量太大，才會搶修不及。

台電南投區處也說，目前已經重新架設電桿，只等廠商重新拉線，但因近日山區午後持續大雷雨，不僅道路土石泥流阻礙通行，且雷雨天氣也影響作業安全，該處近期會趁天氣穩定時儘快搶修，讓茶農可以恢復秋茶的烘製。

魚池縣道131線 貨車撞斷電桿

除了鹿谷鄉的大崙尾山一帶尚未來電，昨日在南投魚池鄉縣道一三一線埔里往魚池路段，因一名貨車駕駛想撿拾掉落在車內的奶茶，不慎自撞路旁的電桿，撞擊力大，駕駛左臂和腰部挫傷外，電桿也被撞擊後折斷，造成附近地區有四三一戶住戶停電。台電南投區處獲通報後，已派員到場搶修，由於電桿斷裂需重新設立導致搶修耗時，經加派人力設備後，於昨日下午五時半多完成修復，恢復該地區的供電。

南投魚池鄉縣道一三一線，一輛貨車自撞電桿，並造成四三一戶住戶停電。（台電南投區處提供）

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