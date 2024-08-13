防豪雨淹台三線 八卦山將設滯洪池

名間鄉長陳翰立（手指簡報看板者）指出颱風和上週的強降雨，造成台三線淹水的災情，主因是山上的水直衝台三線造成。（記者陳鳳麗攝）

2024/08/13 05:30

名間鄉長要求水溝清淤、名松路沿線做好雨水分流

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉台三線多個路段，每逢大豪雨即淹成黃色小河，鄉公所直指是八卦山上的水溢流直衝山下造成，水保署南投分署表示，排水溝防洪頻率遠低於現在的大豪雨的防洪頻率，即會造成淹水，對於八卦山的水直衝山下的問題，該分署會在上游施作滯洪池改善。

台三線名間國小、東湖村虎仔坑等路段，過去雨勢大即會淹水，上月的凱米颱風帶來豪雨，及七日下午的短延時強降雨，更是淹成黃色小河，中山村長周文華發現台三線一處排水溝蓋沖走，冒雨要撿還差點被大水沖走。

名間鄉公所昨邀公路局南投工務段、水保署南投分署、南投縣府等單位現勘，縣議員沈夙崢、吳棋楠、張秀枝、蔡宗智等人也到場關心。

鄉長陳翰立指出，上月和上周的大豪雨、強降雨造成台三線淹水，發現水是從八卦山上流下來直衝台三線造成淹水，希望排水溝能清淤，並在名松路沿線做好雨水分流，才能避免台三線嚴重淹水。

南投縣府工務處說，淹水路段非屬縣府管轄的區域排水，而八卦山上的水直衝山下，則要請水保署尋求解決對策。

水利署南投分署長傅桂霖表示，當地排水溝多為五至十年的防洪頻率設計，而凱米颱風帶來豪雨及上月的短延時強降雨則是超過百年的防洪頻率，排水溝自然無法宣洩造成淹水。

傅桂霖也說，該分署會在八卦山上找一處空間施作滯洪池，避免大水直接從山上往下沖刷，至於排水溝斷面小或瓶頸端過小，或是有排水溝淤積問題，則會邀南投工務段和縣府再次會勘，研商排水溝改善方式。

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