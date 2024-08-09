埔里農莊地下水位 自救會自行檢測

2024/08/09 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中友百貨相關企業埔里農莊三開發案，遭地方指控破壞環境，並擔心挖十口井致地下水枯竭，居民昨成立地下水位調查小組，要求農莊一年進行四次監測水位，而地方也會自行監測供環評參考。業者則說，會依法規辦理，一年至少做三次水位監測，已在四月展開。

埔里農莊推動三個開發案，由於下游是白魚復育基地，且是多種野生動物、藻類棲息地，在地一新、廣成里民組自救會，指農莊未做環評就破壞山林，且已挖十口水井超抽地下水，將造成地方灌溉無水可用。

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自救會繼七月要求縣府環保局責成農莊每年依豐枯水期做四次的水位監測、連續做兩年，昨日進一步成立調查小組，並邀監督施政聯盟召集人陳椒華，到地方設置的水井，教授量測水位的方法，擔任自救會長的一新里長林宥岑說，地方的監測數據未來會與業者進行比對，讓縣府和環評委員參考，在農莊未達標準前，不能通過環評。

埔里農莊表示，法規要求水位監測應收集前二年的資料，一年至少三次，農莊會依法規來做，並從四月開始進行。另農莊的水井是深層的受壓水井，且中間舖有不透水布，與地方普通水井的涵水層不同，地方自行監測的水井，即使水位下降，不代表是因農莊抽地下水造成。

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