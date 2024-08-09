魚池產區風災淹水 絲瓜每公斤飆破300元

南投日月潭頭社盆地歷經颱風淹水，當地絲瓜專區嚴重水傷。（記者劉濱銓攝）

2024/08/09 05:30

一條要價183元 民眾改吃其他蔬菜 農民嘆「價格好卻看得到吃不到」

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風造成南投魚池鄉日月潭頭社盆地大淹水，當地是全國夏季絲瓜主要產區，此次有超過一半面積淹水，風災後絲瓜水傷嚴重，「量少價揚」使得每公斤飆破三百元，換算一條就要一百八十多元，驚人天價讓不少民眾「寧願不吃」，農民則感嘆價格好卻「看得到吃不到」，只盼未受損的絲瓜能繼續生長，減少損失。

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根部爛掉 產期被迫提前結束

農民指出，頭社絲瓜產區面積將近六十公頃，過去幾年較無風災時，絲瓜每公斤約卅至四十元，此次颱風有超過一半絲瓜園淹水，並有部分棚架被吹倒，損失較嚴重，風災後每公斤竟飆破三百元，由於絲瓜藤泡水後，根部都會爛掉無法繼續生長，原本產期可到九月底，現在都被迫提前結束，很多農民都苦哈哈。

魚池鄉農會理事長劉啟行表示，風災後絲瓜水傷嚴重，現因市場到貨不足，導致賣相好的每公斤高達三○五元，以一箱十五公斤裝、內含約廿五條的絲瓜來說，等同一條就要一八三元，過去每公斤最高也才二二○元，可說歷史天價，近年頭社絲瓜逐步換種更耐水的嫁接品種，目前農友因水傷嚴重，可出貨的量不多，但後續受損較輕的絲瓜藤仍可生長，屆時絲瓜產量逐漸提升，可望減緩損失。

農損達2成 每公頃補助4萬6

民眾則說，頭社絲瓜品質甜脆，但風災後價格讓人不敢高攀、寧願不吃，過度期就避免吃瓜果、葉菜，改吃洋蔥或根莖類蔬菜。

魚池鄉公所表示，現已受理絲瓜現金救助，只要農損達廿％，每公頃就補助四萬六千元，盼透過補助協助農友復耕。

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