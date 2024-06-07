《8月啟用》草屯親子共融公園 溜滑梯3樓高

草屯親子共融公園園區工程，預定月底完工，公園中疊疊樂溜滑梯遊具色彩鮮艷，有3層樓高。（記者陳鳳麗攝）

2024/06/07 05:30

斥資5千萬打造 另設置滑輪賽道、成人體健和旋轉搖擺區

〔記者陳鳳麗、佟振國／南投報導〕斥資五千萬元打造的南投縣草屯鎮親子共融公園將於六月底完工，預計八月啟用，其中高達三層樓的疊疊樂溜滑梯最吸睛，讓家長能在暑假帶小朋友來體驗；至於埔里鎮北安公園兒童遊具不符安全標準，公所今年也向中央爭取補助進行汰換，讓遊具更安全。

設施都檢驗通過 維護遊憩安全

草屯鎮親子共融公園去年三月動工，原訂四月底完工，因材料變更及天候等因素而延後，預計六月底全部完工，遊具設施都已檢驗通過，並正式命名「草屯酷比親子運動公園」，除有三層樓高的疊疊樂溜滑梯，還有滑輪賽道區、成人體健區和旋轉搖擺區，遊具色彩鮮艷，遊具下方都有舖設軟墊，維護親子安全，若順利通過驗收，八月正式啟用，讓親子在暑假體驗新設施。

至於近幾年「兒童遊戲場設施安全管理規範」陸續修正，對遊具各項設施的安全標準也更加嚴格，導致埔里鎮多座公園內既存的兒童遊具淪為不合格設施，基於安全考量，公所已進行封閉停用或拆除，因遊樂器材不能親近使用，讓不少親子族群抱怨連連。

埔里北安公園增地方特色遊具

鎮長廖志城說，公所今年度向內政部爭取補助約四百萬元先改善北安公園，拆除不符安全標準遊具，新建一座具有攀爬塊、攀爬網、梅花樁、平衡木、溜滑梯的共融遊具，訓練孩童攀爬、平衡、滑行等能力，旁邊再新增一座鳥巢式鞦韆，兩項設施連同地墊都必須符合安全規範，無縫隙彩色地墊也會融入埔里吉祥物「噗哩」，以及全國產量最多的百香果為意象，將是全鎮首座結合地方特色的兒童遊具。

至於北安公園步道、鋪面設施老舊毀損，易長青苔孳生蚊蟲，也會逐步改善，成為埔里更安全、潔淨的示範公園。

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