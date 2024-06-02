投縣幸福巴士2.0 8月起試營運

2024/06/02 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣幅員遼闊，為解決偏鄉交通不便問題，縣政府積極推動「噗噗共乘」幸福巴士2.0計畫，八月起將在鹿谷鄉、名間鄉及竹山鎮率先試營運，縣府陸續舉辦座談會，除向鄉親說明服務模式，也聽取地方意見，盼以更完善的服務，提升偏鄉民眾就學、就醫、就養、採買等基本出行需求。

南投縣政府交通管理所表示，縣內部分鄉鎮目前由中央公共運輸計畫專案補助經費，設置幸福巴士，透過公所執行，但因有些鄉鎮並未開辦，縣府因而推動噗噗共乘模式的幸福巴士2.0計畫，由縣府主導及營運，並結合部分鄉鎮公所原有的幸福巴士，新增路線補強。

鹿谷、名間、竹山受惠

交通管理所指出，此計畫遴選合適的客運或計程車業者進駐，以九人座以下的小客車為運具，提供無公車客運行經地區或前後一小時內無公車服務班次時段預約接送服務，比照公車收費，八公里內全票收費二十五元。

交通管理所強調，「噗噗共乘」將配合公路客運及台灣好行進行接駁轉乘，並成立預約服務管理中心，受理民眾預約及滾動檢討服務內容，也盼與學校、醫院、公所、長照據點及村里辦公室合作，成立在地需求通報網路，供民眾了解相關服務內容及預約乘車，提供更彈性及便利的交通服務。

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