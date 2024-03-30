奧萬大生態旅遊主題房 4月1日開放散客

「星空許願房」融入螢火蟲元素，螢火蟲是奧萬大初夏的特色景致之一。（林業保育署南投分署提供）

2024/03/30 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年八月初遭卡努颱風帶來暴雨重創的仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，經多月復建，目前採總量管制開放入園，住宿也以套裝行程的團體客優先，惟四月一日才開放的六間「生態旅遊主題房」則開放散客預訂，林業保育署南投分署說，由藝術家設計繪製的星空、鳥兒等主題房，房型最新但比照其他房間的價格。

以星空、原民等主題當賣點

去年八月初卡努颱風為仁愛鄉帶來暴雨，鄉內道路柔腸寸斷，奧萬大國家森林遊樂區也受創嚴重，聯外道路中斷，當時參加活動的遊客受困數日，由直升機接運下山。

林業保育署南投分署經半年多復建，園區今年二月才對外營運，但至今仍採總量管制，每日只開放二百部汽車入園，修復完成的部分住宿區，先前已開放預訂，但以一泊二食套裝行程的十六人以上團體為優先，剩下的房間才開放散客線上預訂。

房型最新 房價比照其他房間

南投分署指出，遊樂區最後一批開放的住房是綠野山莊的「生態旅遊主題房」，由嶺東科技大學視覺傳達設計系規劃，請來藝術家進行繪製，有四間二人房和二間四人房，包括「星空許願房」、「可愛鳥兒房」、「春櫻療癒房」、「原民傳說房」、「文化故事房」、「一○一部落風華房」，雖然房間最新，但房價和其他房型一樣，將從四月一日起特別開放給散客線上預訂住宿。

南投分署也說，四月四日到七日的清明四天連假的訂房狀況，目前以四日和五日較多，約有五成多，因此除「生態旅遊主題房」外，其他房間也還有空房可供散客預訂。

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