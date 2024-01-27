南投燈會2/3-2/25登場 11個燈區迎賓

高人氣IP「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」代言行銷南投燈會。（記者張協昇攝）

2024/01/27 05:30

13公尺高主燈「福氣龍來」 副燈「爽爽貓」結合無人機展演水舞煙火秀

〔記者張協昇／南投報導〕 二○二四南投燈會二月三日至二十五日於南投縣會展中心登場，縣府昨召開記者會，宣布今年燈會共規劃十一個主題燈區，也與高人氣IP「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」合作，結合無人機展演水舞煙火秀，並邀請知名歌手、樂團演出，讓民眾從白天遊逛到夜晚，度過愉快的新年假期。

副縣長王瑞德表示，今年龍年燈會主燈「福氣龍來」十三公尺高，以巨龍、祥鳳盤旋山林設計打造，巨龍口中會吐出煙霧，搭配歌手王品澔演唱的主題曲「YOU ARE THE ONE」，每半小時進行三百六十度動態展演秀。

另推出數個特色燈區，其中歡迎光凝燈區，邀請國際級塗鴉藝術團隊融合裝置藝術與聲光影像，以具衝擊與潮流性的手法展現南投特色景致；竹夢金沙燈區則以南投特色物產竹藝結合沙雕與花海，打造出奇幻的燈區體驗。

王瑞德指出，今年燈會也與高人氣IP「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」合作，推出專屬主題燈區，包括打造七公尺高的「爽爽貓」水上副燈，結合五百台無人機進行水陸空七彩絢爛水舞煙火秀，搭配由金鐘獎音樂製作人范揚景編寫的電子交響樂演出，場面極為震撼華麗。

集章加消費滿500元 換馬來貘紀念幣

為方便民眾遊逛燈會，全區採智慧導覽，遊客透過手機即可隨時掌握各燈區資訊，並進行數位集章，同時與南投十三鄉鎮景點串聯，集滿指定章數，加上在南投消費滿五百元發票，可兌換「馬來貘」與燈會聯名的紀念幣及紀念商品。

3種造型小提燈 燈會期間限量發放

至於今年龍年小提燈「飛龍在天」，可變化三種造型，附上光源供電線，只要插入手機或行動電源即能使小提燈發亮，將於燈會期間限量發放。燈會相關訊息可上「樂旅南投」臉書粉絲頁查詢。

南投燈會小提燈「飛龍在天」可變化3種造型。（記者張協昇攝）

南投燈會2月3日登場，主燈「福氣龍來」以巨龍、祥鳳盤旋山林設計打造，圖為模型。（記者張協昇攝）

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