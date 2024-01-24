信義草坪頭櫻花季 入園收費50元

信義草坪頭櫻花季廿七日登場，山櫻花盛開。（信義鄉公所提供）

2024/01/24 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉賞櫻勝地草坪頭正值花季，園區廣植四千多棵櫻花樹，目前山櫻花、河津櫻已開花四至六成，元月廿七日櫻花季開跑，持續至三月十日，屆時入園酌收五十元清潔費，並有交管措施分流賞櫻車潮，小車可入園停車，若客滿則改停園外車位，再轉搭接駁車入場，遊覽車一律停園區外停車場。

1/27至3/10登場 交管提前分流車潮

信義鄉公所表示，草坪頭觀光休閒園區沿路遍植眾多且品種各異的櫻花樹，遊客可漫步櫻花小徑，欣賞櫻花、李花百花爭妍，沿途有美麗山景與翠綠茶園，還能品茗與品嘗在地風味餐，選購高山新鮮蔬果，還可到鄰近的望高櫻花林，或到神木村欣賞千年巨樟神木，東埔溫泉泡湯。

櫻花接力綻放 春節最佳賞花期

目前除了山櫻花、河津櫻盛開外，雪白李花也花開繁盛，二月還有八重櫻、吉野櫻、富士櫻接力綻放，農曆春節是最佳賞花期，適合全家大小一起到山上踏青賞櫻。

今年入園賞櫻仍酌收五十元清潔費，考量去年櫻花季因眾多人車擠在園區入口繳費，導致聯外道路塞車回堵，今年規劃交管措施，屆時在省道台廿一線桐林橋路段，就會提前分流賞櫻車潮。

停車總量管制 可搭免費接駁車

賞花民眾可依指標沿著投九十三線抵達隆華橋，待繳交清潔費後，就能直接前往草坪頭櫻花園區，花季期間園區停車會有總量管制，若車位達八成滿時，小型車只能停在園區，並搭免費接駁車入園，大型遊覽車一律引導至園區外停車場，以確保園區內、外交通順暢。

南投信義鄉草坪頭不只櫻花盛開，雪白李花也開得燦爛。（信義鄉公所提供）

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