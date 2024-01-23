南投青宅700萬起跳 月底公告讓售

南投縣第一期青年住宅，將於月底上網公告讓售。（記者張協昇攝）

2024/01/23 05:30

申購人年齡資格下修為18歲 3房型、4房型共45戶 紙本、線上都可辦理

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣第一期青年住宅即將完工，縣務會議昨天通過「南投縣青年住宅出售辦法」修正案，配合民法修正，將申購人年齡資格下修為十八歲，預計一月底上網公告讓售，受理民眾登記申購，最快六月抽籤，縣長許淑華表示，青年住宅售價約七百萬元起跳，受理申購時間一個月，縣府將提供出售辦法懶人包，有意願申購者屆時可上縣府網站查詢。

交通及生活機能均十分方便

縣府在南投市興建的首批青年住宅，臨接十二米文化路，周邊主要聯外道路為南崗一路及民族路，鄰近縣議會、消防局、警察局及文化中心等政府機關，以及南投高中、漳和國小及縣立體育場等文教、運動設施，交通及生活機能均十分方便，分兩期開發，預計第一期工程可在今年二月竣工。

建設處表示，因民法第十二條成年年齡已修正為十八歲，因此「南投縣青年住宅出售辦法」承購申請人年齡也下修為十八歲；為避免中籤承購人不當私下利益交換，增訂公開抽籤階段不得再變更承購人。

實際售價仍需走程序再公告

建設處指出，第一期青年住宅興建戶數四十五戶，其中三房型三十六戶，含陽台約三十七坪，售價最高七五○萬元；四房型九戶，含陽台約四十七坪，售價八○○至九○○萬間；停車位約八十至一百萬元間，預計一月底上網公告，公告一個月後開始受理申請，受理申購期間一個月，除了紙本申請，也提供線上申請，通過資格審查者，再接續辦理公開抽籤、看屋、選屋、簽約、移轉及交屋等程序。

建設處強調，青年住宅實際售價將於建物登記完成後，提送縣府房地審議小組審查，並依土地法第二十五條規定，報請南投縣議會及行政院核准後，另行公告。

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