霧峰二期稻蟲害 逾千農民獲保險理賠

台中霧峰香米田去年底因褐飛蝨蟲害出現大片倒伏的「蝨燒」現象，經市議員張芬郁、林靜儀立委等人向農糧署反映，近日理賠已入帳。（記者陳建志攝）

2024/01/22 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區去年十月二期水稻因小犬颱風影響出現褐飛蝨蟲害，不少農田出現蝨燒現象影響收成，民進黨台中市議員張芬郁和立委林靜儀邀集農糧署派員到場勘查，因全區減產達廿二．七％，農業部農業金融署啟動水稻收入保險理賠，符合基本型農民每公頃理賠一．八萬元，共有一○一一位農民獲理賠，總金額二五五一萬。

張芬郁指出，去年十月小犬颱風來襲，各區傳出水稻災害，她接到霧峰農民反應，立即由立委林靜儀召集農糧署和相關部門官員到現場勘查受損情形，地方、中央全力協助農民進行天災救助或水稻收入保險理賠。

張芬郁表示，根據「財團法人農業保險基金」統計，台中市二期水稻有廿區獲得天災救助或保險理賠，其中大甲、清水、沙鹿、梧棲、外埔、大安、大肚、龍井採天災救助；霧峰、烏日、大里、太平、潭子、豐原、后里、南屯因蟲害減產超過二成，大雅、神岡、西屯、北屯減產超過一成，啟動水稻收入的保險理賠。

張芬郁說，水稻收入保險理賠分為基本型和加強型，基本型保費中央全額補助，計算過去五年十期，剔除最高和最低一期產量後核算出基準產量，只要產量減少二成，就達保險理賠基準。

張芬郁表示，農業金融署公告二○二三年霧峰區二期水稻基準產量每公頃六九六九公斤，去年種植面積一○七三．二公頃，每公頃平均產量五三八七公斤，因減少廿二．七％，每公頃可獲理賠一．八萬元，若自行加保加強型保險的農民，再自付保費十％約八二一元，每公頃理賠則可增加為二．三萬餘元，理賠金已於上週入帳。

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