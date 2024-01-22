信義草坪頭、仁愛奧萬大 山櫻花開4成

南投信義鄉草坪頭櫻花開，部分粉紅色河津櫻已經大開。 （信義鄉公所提供）

2024/01/22 05:30

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區山櫻花今年提早綻放，目前開花逾四成，預估二月花況更美，由於園區災後復建超前，散客入園提早一個月至二月開放；另在信義鄉賞櫻勝地草坪頭，山櫻綻放四成，部分河津櫻也大開，還有雪白李花開花；鹿谷鄉小半天石馬公園，上百棵河津櫻花況達三、四成，預計農曆春節迎接盛開期。

奧萬大風災重創 2月起開放散客

奧萬大園區內有近千株櫻花，類種有山櫻花、八重櫻及霧社櫻，往年花期從一月至三月，去年底因低溫與水氣，山櫻花提早報到，目前花開逾四成，粉紅景象超浪漫，惟奧萬大去年八月遭卡努風災重創，原訂三月才開放散客，林業保育署南投分署考量災後復建進度超前，決定二月一日開放散客入園，單日停車以二百輛為上限，初期像瀑布區因復建尚不開放，因此門票採半票一百元優惠。

信義鄉草坪頭種植四千多株櫻花樹，近期開花漸入佳境，公所表示，現以桃紅色山櫻花最早開，花況達四成、少數也有滿開，部分粉紅色河津櫻也大開，在藍天綠地襯托下顯得更加美麗，就連白色李花也花開繁盛，農曆春節還有八重櫻、吉野櫻接力大開，花況可期。

鹿谷小半天河津櫻 春節花況最佳

鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會則說，石馬公園種植上百棵河津櫻，目前花開三、四成，元月底至二月下旬都是花季，二月五日至十五日花況最佳，正好是農曆春節，適合全家走春賞櫻。

奧萬大國家森林遊樂區山櫻花盛開，透過空拍賞美景。 （林業保育署南投分署提供）

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