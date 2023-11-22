友善星空 南投翠峰電子看板入夜關閉

2023/11/22 05:30

憂光害影響合觀山暗空公園 下午4時過後發光亮度先調降60％

〔記者佟振國／南投報導〕為友善合歡山星空，公路局埔里工務段繼遷移合歡山昆陽停車場的公路資訊電子看板後，最近再與天文團體會商，決定下午四時過後，將台十四甲十八公里翠峰派出所前電子看板的發光亮度降低六十％，夜間則關閉，解決翠峰地區光害問題，高效率與採納民意的做法，令天文團體大讚。

高海拔易起霧 設電子看板提醒

台十四甲線行經高海拔合歡山區，夜間山區易起霧，或是有其他落石災害，以致道路常封閉，為提醒用路人注意最新路況，同時增加行車安全，公路局埔里工務段原先自霧社至昆陽沿途設置數個公路資訊電子看板，提醒用路人注意，但先前昆陽停車場的電子看板因故障而在夜間運作，強烈紅光影響周邊觀星品質引發爭議，天文團體當時即認為台十四甲線沿途有多個電子看板，建議取消暗空公園內的昆陽停車場電子看板設置，埔里工務段隨即處理並辦理遷移。

台北市天文協會理事長劉志安表示，日前與埔里工務段開會討論未來台十四甲線合歡山路段沿途燈光與交通安全問題，在兼顧安全前提下，也要避免類似電子看板造成光害事件繼續發生，因此針對指標十八公里的翠峰派出所前電子看板，建議採取「夜間減光」或「夜間關閉」的方式處理。

高效率採納民意 天文團體稱讚

劉志安說，台十四甲線霧社以上的電子看板，翠峰這座是最後一座，因顯示的內容完全相同，用路人可以在霧社或清境等路段獲知相關路況資訊，所以翠峰電子看板有調整空間，埔里工務段下午做出回應，宣布今後採取下午四時過後電子看板發光亮度降低六十％，夜間關閉，當晚現場即有人員回報確實關燈，感謝埔里工務段的高效率與願意採納民意，再次解鎖一項消除光害任務，讓星空守護再下一城。

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