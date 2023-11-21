南投縣明年總預算 一毛未刪通過

2023/11/21 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會第二次定期會昨日閉幕，縣府明年度總預算也獲三讀通過，縣議會仍與往年一樣未刪任何一筆預算。議長何勝豐建議○到六歲幼兒縣府養，由縣府部分或全額補助育兒津貼，縣長許淑華表示，會與財主單位及相關局處評估財政後，再討論決定。

議長建議○到六歲幼兒縣府來養

南投縣府明年度總預算歲入編列三三八．○七億元，歲出則為三三七．二七億元，比今年度總預算增加逾八十億元，縣府主計處解釋，明年度看似總預算大膨脹，事實上是因去年選舉年預算提前編列，許多中央計畫型補助款尚未核定，未能及時納編，加上今年第一次追加預算籌編作業也比往年提前，部分中央計畫型補助款也未核定，後來歲入歲出淨追加數就編入明年度總預算，因此明年度預算看起來大幅增加，實際上與往年相比是差不多。

縣議會再度對縣府總預算未刪減一毛錢，主計處強調，縣府這一兩年財政大幅改善，且編列預算都很嚴謹，才能獲議員們的認同。

縣長允與財主等單位評估補助

議長何勝豐昨日在閉幕前致詞時強調，現在景氣差，萬物皆漲，就是薪水沒漲，年輕人養育下一代極辛苦，有人養一個小孩就很困難，有人甚至不敢生小孩，建議縣府能節省其他預算開銷，用來補助○到六歲嬰幼兒的育兒津貼，看是要補助全部或部分，由縣府依財政狀況斟酌。

對於何勝豐的建議，縣長許淑華在閉幕會後表示，議長建議的育兒津貼補助，會與財主及相關局處評估縣府財政和相關問題後，若財政可行會再討論研究如何做。

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