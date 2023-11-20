溪頭接駁車新措施 試辦首週等嘸人

溪頭試辦接駁車新措施等嘸人。（記者謝介裕攝）

2023/11/20 05:30

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕立冬後首波冷氣團報到，合歡山和溪頭呈現兩樣情。合歡山湧入大批遊客，停車場爆滿一位難求，溪頭則因氣溫驟降，遊客入園意願降，由南投縣鹿谷鄉農會茶業文化館往返溪頭接駁車新措施，十八、十九日首度上路，雖全程接駁免費，卻出現「等嘸人」景象。

氣溫驟降 影響遊溪頭意願

南投縣府為解決溪頭假日塞車問題，前日、昨日兩天首度開出免費接駁車，讓遊客從鹿谷茶業文化館上車，但這兩天搭接駁車的人不多，縣府表示，隸屬台大實驗林管處管轄的溪頭自然教育園區是避暑勝地，氣溫比山下低了五度以上，近日冷氣團來襲，園區氣溫驟降，影響民眾入園意願。

此外，溪頭園區內有三處停車場，加上周邊路旁可供停車場所，共可提供一千五百個停車位，昨天是一般星期假日，園區停車位未停滿，自然搭乘接駁車意願不高。

縣府指出，推出接駁車新措施，主要是在改善假日溪頭對外交通打結問題，試辦兩個月都選擇假日執行，未來仍按班次時間表發車，原則上十五至二十分鐘發一班車，採雙向對開方式，並在茶業文化館、內湖國小及溪頭第一停車場設三個停靠點，提供有需要的民眾搭乘。

合歡山遊客爆多 塞車3天

合歡山從十七日至十九日都是遊客爆多，前日、昨日週休假日，開車和騎機車遊客都很多，有人凌晨就摸黑上山，台十四甲線合歡山部分路段從凌晨就塞車，主要是停車場客滿，車子在場外排隊，加上有遊客違停在路邊，武嶺路段甚至出現雙線道只剩一個車道寬情況，警方一早就開始整頓交通，勸離違停者，找不到車主的即開單告發。

因天氣變冷，溪頭自然教育園區入園遊客不多。（記者謝介裕攝）

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