《南投》「玉山國寶」快退休 不畏寒冷上山運補

素有「玉山國寶」稱號的中央氣象署玉山氣象站觀測員謝新添，隨直昇機運補物資情形。（玉山氣象站提供）

2023/11/19 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕「玉山國寶」絕非浪得虛名！位於南投縣信義鄉玉山北峰海拔三八五八公尺頂上的中央氣象署玉山氣象站，昨日由空勤直昇機完成運補作業，隨直昇機「上班」的觀測員謝新添將於明年一月十六日屆退，一上山即與另兩名同事合作將物資搬上氣象站，僅剩不到兩個月就要退休的他，依舊堅守崗位。

此次是玉山氣象站今年入冬以來首次物資運補，謝新添與另兩名同事，十六日就在機場等候，十六、十七日因能見度太低，三人直至昨日才上直昇機，安全抵達玉山北峰停機坪。

由於入冬後山上天氣變化大，擔心服勤中的觀測儀器出問題，卻遇到下雪酷寒天氣無法立即送下山修復，因此昨日除了民生物資運補外，還送上重達二百公斤的氣象相關監測儀器，以備不時之需。

謝新添 堅持完成最後一趟輪班

因高山終年低溫，並非人人適任，目前玉山氣象站每月輪班一次，由兩組輪流，每組成員三人，觀測員謝新添將於明年一月十六日退休，這是他最後一次輪班，雖然有很多同事想代替他值班，但謝新添堅持不換班自己來，屆齡退休前絲毫不敢懈怠。

據了解，玉山氣象站設立於一九四三年，因裝設高科技強震儀、衛星網路等種種功能再升級，讓該站在歲月洪流中屹立不搖，觀測員不辭辛勞提供各項氣象資訊，也是不可少的主角。

空勤直昇機將運補物品卸下後，玉山氣象站人員分工清點、搬運。（玉山氣象站提供）

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