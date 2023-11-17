日月潭花火節明壓軸 移師向山施放

日月潭花火節壓軸場移師至向山，並增開「天台搖滾區」名額至350人，讓遊客可在潭畔制高點欣賞煙火。（記者劉濱銓攝）

2023/11/17 05:30

長達360秒 遊客中心天台開放850人觀賞 免費索票

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火節十一月十八日壓軸場，長達三百六十秒的煙火秀將移師向山施放，屆時遊客中心天台將開放八百五十人賞煙火，其中前場「搖滾區」還增開一百個入場名額，共可容納三百五十人，日月潭風景區管理處表示，天台場地當天下午開放免費索票、送完為止，環潭也會有免費接駁車，民眾可多加利用，以免會場壅塞。

前場350、後場500人 遇雨不開放

日管處表示，花火音樂會最終場，邀請NTSO國立台灣交響樂團擔綱演出，晚間七點開演至九點結束，晚會壓軸則是在向山水域施放三百六十秒煙火秀，屆時除一樓舞台兩側可看煙火，遊客中心頂樓的天台也會開放前、後場供遊客觀賞煙火。

其中靠近潭畔的前場天台「搖滾區」，此次還增開一百個名額，共可容納三百五十人，後場天台則開放五百人入場，由於名額有限，當天下午兩點會有服務攤位供排隊領取入場券，每人限領一張，不提供代領，發完為止，並於下午四點起開放天台入場，但屆時若遇上下雨，將不開放天台場地。

台21四線道供路邊停車 另有接駁車

日管處也說，考量花火節壓軸場可能吸引更多遊客，屆時除向山周邊的停車場可停車，一旁的省道台廿一線，也會開放四線道路邊停車，惟二線道禁止路邊停車。

另為減少民眾自行開車到會場，以及服務環潭地區的住宿遊客，當天下午五點起，水社、伊達邵也分別會有綠線、藍線免費接駁車載客到會場，其中綠線是水社直達向山；藍線伊達邵則途經纜車站、文武廟、雲品酒店、九龍口（米洛克飯店），最後抵達向山，進場末班車到晚間七點半，民眾務必留意時間。

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