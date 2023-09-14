南投違停案激增 6至8月開單15658件

南投警方深入社區進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

2023/09/14 05:30

較去年同期增3852件 集中五大鄉鎮市

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣六至八月民眾違規停車被檢舉告發的案件激增，且集中在五大鄉鎮市，合計一五六五八件，較去年同期增加三八五二件，警方進一步分析後，特別將常見的八種違規停車樣態彙整成宣導單，並列為加強交通安全宣導的重點，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，以免違規受罰。

南投縣警察局交通隊指出，南投縣南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮及名間鄉等人口數前五名的鄉鎮市，汽機車違規亂停的現象較嚴重，是造成市區交通紊亂、打結的癥結所在，因此列入交通整治的優先項目。

8種違規樣態 人行道停車最多

南投市等五鄉鎮市從六月一日起至八月三十一日止，違規停車被檢舉或取締的有八種情況，包括：人行道停車、車頭前懸突出占用人行道、車尾突出占用人行道、人行道騎車臨停、逆向停、車身一半占用人行道、交岔路口停車、車輛斜停等，而被開出的告發單，最多的是南投市的九九五五件，其次是名間鄉二二四○件，草屯鎮則以二○九九件排第三，埔里和竹山則分別是九九六件和三六八件，較去年同期的一一八○六件增加三八五二件，依道路交通管理處罰條例規定，可處三百元至一千二百元不等罰款。

南投縣警察局交通隊目前已將上述八種違規停車樣態，印製成「鄉親啊！車毋湯安餒停」的宣導單，請各分局、派出所深入各社區宣導。

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