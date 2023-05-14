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    梅雨解渴 日月潭蓄水率重回61%

    日月潭受惠首波梅雨降雨，潭區水量進帳900萬噸，蓄水率也回升突破6成。（記者劉濱銓攝）

    日月潭受惠首波梅雨降雨，潭區水量進帳900萬噸，蓄水率也回升突破6成。（記者劉濱銓攝）

    2023/05/14 05:30

    〔記者劉濱銓、張軒哲／綜合報導〕月初鋒面來襲，日月潭受惠首波梅雨，總計為潭區帶來九百萬噸水量，蓄水率從五十六％重回至六十一％；台中德基水庫同樣進帳九百萬噸，蓄水率從四十五％上升至四十九％。管理日月潭水庫的台電大觀發電廠表示，盼近期梅雨能再有進帳，才有助一期稻作抽穗期用水調度，大甲溪電廠則盼蓄水率能突破五成，讓用水調度更加寬裕。

    日月潭十二日晚間下起小雨，雨量約四毫米，昨潭區天氣為陰天，僅飄降短暫細雨，累積雨量不明顯。

    台電大觀發電廠表示，月初首波梅雨，讓日月潭與上游霧社水庫都受惠，最近日月潭每天進水量每秒廿噸（CMS），但放水量僅每秒三、四噸，「進大於出」使得蓄水率回升，並重新站回六成以上。

    陰天減少蒸發量 有助蓄水

    由於首波梅雨也為下游一期稻作農田帶來降雨，減輕潭區供水壓力，之前每天放水每秒八至十噸，現在只要放每秒三、四噸即可，有助水庫蓄水，加上最近多是陰天，也能減少蒸發量，盼這波梅雨能再為潭區補水，並呼籲節約用水，以利脫離旱象。

    大甲溪發電廠指出，目前大甲溪下游灌溉與民生用水，有賴谷關壩、天輪壩、馬鞍壩與石岡水壩供水，希望這波梅雨在上、下游都能降雨，德基水庫蓄水量才會上升更快。

    梨山湧泉水 果樹受滋潤

    台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，上波降雨梨山地區山脈大量出泉水，居民暫時不再擔心飲用水不足，果樹也暫時解渴，希望梅雨多來幾波，讓果農不用憂心用水問題。

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