凍漲20年 溪頭門票7月起調漲

溪頭園區門票調漲前、後對照表

2023/05/12 05:30

平均漲幅1成 銀髮族「特惠票」由10元漲到30元 鳳凰園區比照

〔記者謝介裕／南投報導〕位於南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，擁有豐富的山林資源，孕育多樣化動植物生態，更是國人享受森林浴的避暑勝地，惟因物價高漲，園區營運成本大增，將從今年七月一日起調漲入園門票，平均漲幅一成，其中全票從二百元調高為二百二十元，銀髮族「特惠票」更由十元漲到三十元。

單一時段售票 溪頭之友卡漲為2千元

台中實驗林管理處所屬的溪頭自然教育園區，每年入園遊客逾二百萬入次，疫情最嚴峻時期也有一百四十多萬人次，昨天宣布門票七月起調漲，對此，民眾不滿表示，溪頭提供民眾健行休閒及生態教育，並非以營利為目的，在其他公家森林遊樂區門票均未調漲下，實不應率先調漲門票，增加人民負擔。

假日受空污、塞車苦 地方盼以價制量

鹿谷鄉農會總幹事林義能等在地民眾則認為，對於只須付十元保險費入園的族群，不但對地方經濟發展沒助益，每逢假日還因過多車輛湧入衍生空污、噪音、塞車等問題，漲價可達到「以價制量」效果。

台大實驗林管處說，溪頭自然教育園區管理暨清潔維護費收費標準，從二○○三年迄今已凍漲二十年，如今水電、人事及環境整理等各項成本都大幅增加，且須自負盈虧，實在是撐不下去了，經台大校本部審議委員會開會決定微調。

尤其，現行只須付十元保險費（即特惠票）入園的六十五歲以上銀髮族，約占遊客數五成，以致「遊客多、收入少」，加上平均每月都有十多件長輩登山跌倒意外發生，保險公司因而要求調高保費，特惠票才調漲到三十元。

此外，七月一日起入園售票不再分一般與優惠時段，合併為單一時段售票，區分全票、優待票、半票、特惠票及免費等五種，全票由二百元調高為二百二十元、優待票一百五十元調高為一百八十元、半票一百元調為一百一十元，「溪頭之友」優惠卡也從一千五百元調漲至二千元，平均調幅約一成，同樣位於鹿谷的鳳凰教育園區也比照辦理。

溪頭自然教育園區擁有豐富山林資源，因營運成本大增，將從七月起調漲入園門票。 （記者謝介裕攝）

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