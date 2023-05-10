太極峽谷天梯 規劃1.7公里纜車

南投縣太極峽谷天梯園區，園區內梯子吊橋全長136公尺、有208階，是全國首座階梯式索橋。（南投縣政府提供）

2023/05/10 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮太極峽谷天梯園區，擁有優美壯闊的峽谷地景，縣府觀光處長陳志賢九日在議會定期會進行太極峽谷遊憩園區開發計畫可行性評估專案報告，初步規劃設置一．七公里空中纜車等遊憩設施，但由於該開發案私有地占大部份，土地取得成本高，且部分用地位於地質敏感範圍，仍待地質調查，預計六月底召開期末報告審查會議。

開發案私地占8成 土地取得成本高

太極峽谷位於加走寮溪上游，因湍急溪流切割砂岩層，造就雄偉美麗的峽谷流水地貌，除全長一三六公尺、兩端落差達二十公尺的天梯橫跨峽谷上，園區還有人面石、飛來石及青龍瀑布等景觀，素有西部太魯閣美譽。

惟園區地形險峻，山徑陡坡多，老弱婦孺等體力不佳遊客望之卻步，議長何勝豐去年提案要求縣府結合周邊景點，進行整體規劃開發，包含設置觀光纜車，盼吸引更多遊客。

陳志賢昨報告時指出，太極峽谷遊憩園區開發計畫將分三期進行，採低碳永續原則點狀開發，預估總開發經費約六．六一億元，初步規劃設置一．七公里空中纜車、露營區、竹林高架步道、峽谷景觀餐廳及空中索道等遊憩設施，將採OT結合BOT方式營運。

屬地質敏感範圍 仍待進一步調查

惟陳志賢也表示，該園區因聯外道路路幅狹窄，未來須先行拓寬改善，另規劃中的空中纜車，依規定雖不需要環評，但部分用地位於落石、山崩及地滑等地質敏感範圍，仍待進一步地質鑽探調查，以及十九．一公頃用地中，私有土地占八十一％，採協議價購經費即達一．二億元，土地取得成本高，都是開發過程面臨的難題。

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