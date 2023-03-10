魚池公墓火警 殃及纖紅蜻蜓棲地

纖紅蜻蜓是二０一三年正式對外發表的新物種，現知僅分佈在埔里、魚池等少數區域，數量稀有。（資料照，劉明浩提供）

2023/03/10 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕目前僅在南投縣大埔里地區發現的稀有纖紅蜻蜓，其中林務局與新故鄉文教基金會合作監測的一處重要棲地，日前遭大火肆虐，大片焦土僅存一小池的埤塘，所幸在水池周邊還發現卅多隻蜻蜓幼蟲水蠆，棲地仍存一線生機，期盼雨季棲地能夠恢復，重建纖紅蜻蜓的家。

纖紅蜻蜓是二○一三年正式對外發表的新物種，現知僅分佈在埔里、魚池等少數區域，數量稀有，目前在國土生態保育綠色網絡建置計畫列入重要保護物種之一，林務局南投林管處、新故鄉文教基金會去年起展開為期四年纖紅蜻蜓生態調查計畫，選定埔里、魚池等地十餘處據點，調查棲地環境、族群數量與生態習性。

日前魚池鄉仙楂腳公墓火警延燒，差點毀了纖紅蜻蜓的家，災後生態專家彭國棟、邱美蘭、新故鄉基金會執行長顏新珠等人前往勘查，大片焦土與幾近乾涸的小水池，令研究人員痛心。

顏新珠表示，這處棲地去年曾在一天內觀測到卅多隻的纖紅蜻蜓，大火後環境受到破壞，還好水池旁還發現卅多隻蜻蜓幼蟲水蠆，僅存生機盼能延續。

彭國棟也指出，一般認為兼具濕地、森林的環境適合纖紅蜻蜓，但先前也曾在水源較少的地區發現牠們，還好這場地表火勢及早撲滅，還保有一些池水，希望雨季來臨能加速棲地恢復，將持續觀察。

魚池鄉仙楂腳公墓火警延燒，殃及周邊纖紅蜻蜓的重要觀測棲地，現今成為一片焦土。（新故鄉文教基金會提供）

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