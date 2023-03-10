彰投民生用水 鳥嘴潭日供4.5萬噸

鳥嘴潭人工湖有六個湖區，其中A、B湖區去年上半年已完成並開始供應北彰化和草屯的民生用水。（水利署中區水資源局提供）

2023/03/10 05:30

A、B湖區已供水 年底六湖全完工 提高至每日25萬噸

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕中部地區乾旱已影響到灌溉用水，會否影響民生用水備受關注，屬於前瞻計畫的鳥嘴潭人工湖工程，A、B湖區去年已完工，每日可供應北彰化和草屯鎮四．五萬噸的民生用水，對前年經歷缺水限水的北彰化居民，可說是及時雨，而今年底六大湖區全部完工後，將可日供廿五萬噸水，足夠九十萬人使用。

北彰化、草屯民眾受惠

總經費達二○二億元的鳥嘴潭人工湖工程，中央從二○一二年即展開規畫，當時是希望蓄留烏溪水，不要讓溪水直接流入大海。而從規畫到二○二○年動工歷經了八年，去年上半年六大湖區中的A、B湖區相繼完工，開始供應北彰化和草屯鎮民生用水，每日可供應四．五萬噸。

鳥嘴潭人工湖中的C到F湖區正在趕工，可望在年底完成，六大湖區全部完工後，每日供水量可達廿五萬噸，目前的四．五萬噸雖只是五分之一，但對北彰化地區的民眾很有感，有彰化民眾在新科立委蔡培慧臉書留言，指彰化市和花壇鄉中山路段的民生用水都是鳥嘴潭人工湖的供水，很感謝這項重大建設。

周邊打造休閒遊憩地點

蔡培慧昨也在臉書留言說，她擔任不分區立委、行政院中部聯合服務中心執行長任內，全力協助鳥嘴潭人工湖順利動工，完工後不只供應民生用水，也能將周邊打造成休閒遊憩地點，可說是一舉多得。

日月潭排砂僅夜間作業

此外，日月潭淤積率達十九％，引發水庫壽命隱憂，管理日月潭水庫的台電大觀發電廠，將在年底建置潭底輸泥管，並抽泥進行「水力發電排砂」，地方擔心排砂放流水排入水里溪影響水質，惟大觀發電廠表示，排砂作業只會在夜間實施，並於凌晨時段，利用大量潭水沖刷排砂後的水里溪河道，減少可能的淤積，以維持日間的水里溪清澈景觀，也會做水質與生態監測，提供報告給公所參考。

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