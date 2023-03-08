南投》埔里擬辦熱氣球嘉年華 所得捐社福

民間業者計劃與埔里鎮公所首辦「埔里熱氣球嘉年華」活動，若能申請獲民航局核准，將於四月三、四日在宏仁國中操場舉行。（記者佟振國攝）

2023/03/08 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕國內熱氣球觀光活動深受民眾喜愛，南投縣埔里鎮鄉親最近有機會搭乘熱氣球升空鳥瞰家鄉美景。有建築業者與埔里公所合作，計劃四月三、四日在宏仁國中操場舉辦「熱氣球嘉年華」，民眾付費搭乘熱氣球的所得全數捐出做公益，已向交通部民航局提出申請，核准後就能如期舉行，將是埔里市區首度有大型熱氣球升空。

民眾付費500元搭乘體驗

台東鹿野的熱氣球嘉年華每年吸引大批遊客湧入，除了五顏六色、造型各擅勝場的熱氣球吸睛外，民眾還能坐上熱氣球從空中體驗無敵美景，埔里鎮四周環山，景緻優美，為了推廣埔里觀光產業與回饋鄉親，中部一家建設公司規劃與埔里公所合辦埔里熱氣球嘉年華活動，讓民眾也可以搭乘熱氣球，以不同角度欣賞埔里盆地美景。

民間業者與公所合作籌辦

業者代表邱三恩表示，熱氣球活動委由民航局核准合法的業者天際航空協助規劃，活動時間訂於清明連假的四月三、四日，地點在宏仁國中操場，規劃熱氣球相關活動有戶外體驗區、小農市集，民眾付費五百元可以搭乘體驗，所得全部捐贈埔里公益或弱勢團體，鑑於全台鬧血荒，這次活動也籌劃結合捐血，正積極接洽公益社團、捐血機構，若能促成捐血活動，將提供限定名額讓捐血民眾免費搭乘熱氣球。

宏仁國中擁有標準四百公尺操場，初步規劃展示三具大型熱氣球及二具迷你熱氣球，並讓二具大型熱氣球採繫留方式升空，校方要求活動結束後場地及周邊環境能恢復原狀的原則下同意借用場地，委辦天際航空也根據民航法向民航局提出申請，希望趕在一個月內完成，若民航局審核通過，就能如期舉辦。

台東等地的熱氣球活動。（記者佟振國攝）

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