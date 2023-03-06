南投》勝選謝票 蔡培慧表態續戰2024

蔡培慧（左）終於為民進黨攻下立委席次，她表示會努力爭取，把老人年金從每月3700元提升到5千元。（圖由蔡培慧競選總部提供）

2023/03/06 05:30

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投第二選區（濁水溪線）立委補選，蔡培慧終於為民進黨攻下席次，建立灘頭堡，昨與競選總部主委、立委羅美玲車掃謝票時表示，對於二○二四年立委選舉，蔡會繼續耕耘、參選；至於落敗的國民黨林明溱，昨也進行車掃謝票，感謝鄉親的支持。

解決城鄉落差 以地方需求為方向

蔡培慧說，二○二四年會尊重民進黨提名機制參選立委，她選擇從政，就是要解決南投城鄉落差，一定會繼續耕耘濁水溪線立委，且以她的個性，烏溪線（第一選區）的服務也會做，但不是以選舉為考量，而是以地方需求為方向。

蔡培慧指出，當選首要任務，就是為南投設置大型醫院，且不會只有單一的彰化基督教醫院合作案，也會試著與台中榮總合作，並協助地區醫院設備更新，協助診所到府看診等。

有關社會福利，會把老人年金從每月三千七百元提升到五千元，老農津貼從七千五百多元再加碼一千元，並會和南投縣政府合作，像是過去曾替學校爭取行政院專案補助改善校園設備，還有南投垃圾問題，也會與環保署、縣府合作解決。

此外，將與羅美玲分工合作，除持續推展新住民「依親打工」，解決農業季節性缺工問題，有關烏溪線選區立委布局，也會和羅合作，提出符合期待的人選。

第一選區有三人 想角逐立委

羅美玲表示，有關烏溪線立委人選，目前有縣議員蔡銘軒、前議員葉仁創等人表態，至於外傳黨中央屬意埔里鎮長廖志城轉戰立委，羅則說，廖沒提過要選，黨中央也沒有徵詢，但三人都是好人選，也都要經過黨的提名機制。

蔡銘軒表示，如果黨中央需要他，他也有意願角逐二○二四立委選舉黨內提名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法