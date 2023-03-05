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    首頁　>　南投縣

    南投立委補選》竹山得票奠勝基 蔡培慧翻轉藍天

    因票數一路落後，國民黨候選人林明溱（右二）臉色凝重，現場瀰漫低氣壓。（記者劉濱銓攝）

    因票數一路落後，國民黨候選人林明溱（右二）臉色凝重，現場瀰漫低氣壓。（記者劉濱銓攝）

    2023/03/05 05:30

    與對手林明溱票數一度拉鋸 支持者喊「心臟快跳出來了」

    〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕南投第二選區立委補選激戰，該選區終於藍天變綠地，民進黨蔡培慧跨選區挑戰成功，昨下午蔡培慧支持者在投票結束後，就聚集在競選總部，眾人仔細聽報票，有人緊張到大喊「心臟快跳出來了」，最後票數一路領先，支持者開心慶祝勝選；反觀國民黨林明溱陣營，開票就一路苦追，雖然大票倉南投市小贏，但竹山鎮被蔡培慧壓著打，以致無力回天，最終敗選。

    此次補選在投票前，藍綠陣營都認為勝負關鍵在投票率，因此雙方都一直關注投票率，昨下午四點投票結束進行開票，蔡培慧競選總部就有支持者到場，眾人眼睛緊盯競總舞台電視螢幕，並豎起耳朵聽總部人員報票，一開始蔡培慧、林明溱的票數一直很接近，支持者有的面露焦慮神情，有的則在搓手掌，有人則大喊「好緊張！心臟快跳出來了」。

    下午四點半後，競選總部收到的投開票所票數，蔡培慧較林明溱多，近五點蔡培慧總得票數突破三萬票，持續領先一千票，支持者愈看愈開心，興奮迎接勝選。

    南投市開票 不如預期

    國民黨林明溱昨移師南投縣立體育場開票，下午開票時，林明溱得票數就一直苦苦追趕蔡培慧，尤其南投市大票倉起初還小輸，竹山鎮得票則持續被蔡狠甩，最後雖然南投市小贏，但大勢已去。

    傍晚五點多 蔡已篤定當選

    昨開票時，林明溱因票數落後，開票現場瀰漫低氣壓，就連南投縣長許淑華先到場看開票，也不免臉色凝重，直到傍晚五點多，蔡培慧篤定當選，林明溱才宣布敗選，現場支持者難過紛表不捨，高喊「林明溱加油」、「林明溱你是最棒的」。

    許淑華表示，原先設定南投市穩定領先，竹山鎮小輸，但南投市開票不如預期，竹山鎮也明顯落後，以致最後無法保住這一席立委。（相關新聞刊A1、A2、A3）

    民進黨候選人蔡培慧的媽媽（前左二）跟女兒擁抱後，母女同聲感謝大家的支持。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨候選人蔡培慧的媽媽（前左二）跟女兒擁抱後，母女同聲感謝大家的支持。（記者陳鳳麗攝）

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