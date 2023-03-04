南投「最老」鄉鎮 鹿谷老人占比26.11％

鹿谷鄉長者開心參加社區活動。（華山基金會提供）

2023/03/04 05:30

茶鄉空氣清新 長者採茶勞動養生 共照中心醫療照護完善 長壽主因

〔記者謝介裕、劉濱銓、佟振國、張協昇／南投報導〕截至今年一月底，南投縣六十五歲以上老年人口為九萬六千八百四十人，占全縣總人口數四十七萬九千六百六十六人的二十．一八％，邁入「超高齡社會」；十三鄉鎮市中，有九個鄉鎮老年人口占全鄉人口逾二十％，達「超高齡社會」，其中又以鹿谷鄉的二十六．一一％占比最高，成為全縣「最老」鄉鎮。

13鄉鎮市有9個邁入超高齡社會

根據縣府統計，南投縣十三鄉鎮市中，老年人口占全鄉人口比例前五名依序為鹿谷二十六．一一％、水里二十五．六八％、中寮二十四．九三％、魚池二十三．九八％及集集二十三．六二％，只有仁愛、信義、草屯及南投市老年人口未達「超高齡社會」，老年人口占比依序為十三．三九％、十三．九％、十八．四五％、十八．八二％。

鹿谷鄉是國內著名的凍頂烏龍茶產地，為何成為全縣「最老」鄉鎮？鹿谷鄉長邱如平分析指出，鹿谷擁有得天獨厚地理環境，山林資源豐富，空氣清新，國內熱門的避暑勝地溪頭即位於鹿谷，吸引不少退休長者移居。

邱如平強調，尤其鹿谷是茶鄉，茶園採茶工多半是六十五歲以上長者，採茶工作除讓他們維持穩定經濟收入，也是勞動筋骨的養生之道，加上華山基金會自二○一一在鹿谷成立天使站照顧長輩，並與竹山秀傳醫院成立共照中心，提供良好的社區醫療照護，應該也是讓長輩們生活快樂、健康又長壽秘訣。

老年人口占比第二名的水里鄉公所表示，水里鄉產業以農業為主，昔日務農人口老化及就業機會有限，人口不斷外移，公所積極協助農村發展休閒觀光，鼓勵青年回鄉工作，照顧年長父母，長輩也能安心在地老化。

仁愛發展觀光 青壯人口留鄉多

老年人口占比最低的仁愛鄉長江子信則說，仁愛鄉在農業、觀光產業的發展，需要青壯人口參與，加上推行減免國中小學生學雜費等社福，多少減輕家長負擔，也有鼓勵生育效果，或許是鄉內人口結構較其他鄉鎮年輕原因。

鹿谷茶鄉風景美、空氣清新，長者採茶勞動養生。（記者謝介裕攝）

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