醫療隊駐診排雲山莊 增為每週二天

莊碧焜（右）等人，在玉山排雲山莊醫療站以「攜帶型加壓艙」等醫療設施進行檢查。（竹山秀傳醫院提供）

2023/03/02 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕山友有福了！南投縣竹山秀傳醫院組成的「玉山醫療隊」，在排雲山莊駐診的醫療站邁入第二十個年頭，本月起醫療隊駐診時間不再是一週一天，而是增為兩天，即週六、週日皆「開門營業」，讓大家登山安全更有保障。

每年前來玉山國家公園的遊客量百萬人次以上，加上園區三千公尺以上的百岳有三十多座，位於山腳下的竹秀醫院，在二○○四年開始與玉山國家公園管理處合作推動高山醫療工作。

擔任玉山醫療隊長的竹秀醫院院長莊碧焜指出，「玉山醫療隊」是海拔最高醫療站，五人為一組，包括一名醫師及護理師、助理各二名，過去每週六定期於海拔三四○二公尺的排雲山莊提供看診服務。入冬後高山天氣變化大，去年十二月迄今年二月底，平均每月受理就診的山友約一百人次，以高山症最多，還曾動用攜帶型加壓艙救治患者，另還有扭傷、跌倒造成的傷口或腸胃不適等各種狀況，幸經醫護人員隊救治後均已無礙。

莊碧焜說，近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，登高山的民眾會愈來愈多，相對醫療需求也愈高，在玉管處與登山團體再三央請下，決定順應民意，昨日從本月起，排雲山莊看診時間，由每週六一天增為週六、日兩天。

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