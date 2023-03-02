為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    旱季限定 日月潭光波倒影

    日月潭旱季水情「入不敷出」，就有攝影好手拍到潭水退卻後，潭邊出現長長的光波倒影，繽紛夜景格外璀璨，可說是「旱季限定」美景。（陳琪元提供）

    日月潭旱季水情「入不敷出」，就有攝影好手拍到潭水退卻後，潭邊出現長長的光波倒影，繽紛夜景格外璀璨，可說是「旱季限定」美景。（陳琪元提供）

    2023/03/02 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期水位續跌，尤其二二八連假更是明顯，就有攝影好手在夜間捕捉到潭水退卻後，飯店燈光倒映潭面，形成長長的光波倒影，雖然繽紛夜景格外璀璨，但也凸顯旱季水情吃緊，管理日月潭水庫的台電大觀發電廠表示，三月起供應下游農水略有減少，待四月農水需求放緩，以及春雨挹注後，可望緩解水情。

    攝影好手捕捉 凸顯水情吃緊

    攝影好手陳琪元表示，連假期間潭區水位下降明顯，拍夜景不用刻意選在制高點，在潭邊就可捕捉到長長的光波倒影，尤其入夜沒有霧氣遮擋，潭面清晰讓水景更加繽紛，可說是「旱季限定」美景。

    台電：連假水位降 係電力調度

    台電大觀發電廠指出，二二八連假工廠電力需求降低，水力發電的水，夜晚會先放到下池水庫儲存，待白天太陽能、風力發電供應充足，就將下池的水抽回到潭區，不僅可讓日月潭持續放水發電，也能充分利用再生能源，民眾發現連假水位下降明顯，係因電力調度所致。

    待四月農水需求減 加春雨挹注

    惟日月潭旱季水情確實是「入不敷出」，因此三月起每天供應下游農業用水縮減為每秒廿噸（CMS），加上上游武界壩注水入潭，每天約有每秒七到八噸水量，實際上潭區每天供水約可控制在每秒十二至十三噸，應可減緩潭區水位下降速度。

    台電大觀電廠也說，待四月春耕秧苗長大，農水需求減緩，以及春雨挹注後，濁水溪本流水量增加，屆時農水透過天然溪流補充，日月潭就可減少供水量，潭區水情可望回穩，不過民眾仍應節約用水，避免水情吃緊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播