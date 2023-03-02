旱季限定 日月潭光波倒影

日月潭旱季水情「入不敷出」，就有攝影好手拍到潭水退卻後，潭邊出現長長的光波倒影，繽紛夜景格外璀璨，可說是「旱季限定」美景。（陳琪元提供）

2023/03/02 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期水位續跌，尤其二二八連假更是明顯，就有攝影好手在夜間捕捉到潭水退卻後，飯店燈光倒映潭面，形成長長的光波倒影，雖然繽紛夜景格外璀璨，但也凸顯旱季水情吃緊，管理日月潭水庫的台電大觀發電廠表示，三月起供應下游農水略有減少，待四月農水需求放緩，以及春雨挹注後，可望緩解水情。

攝影好手捕捉 凸顯水情吃緊

攝影好手陳琪元表示，連假期間潭區水位下降明顯，拍夜景不用刻意選在制高點，在潭邊就可捕捉到長長的光波倒影，尤其入夜沒有霧氣遮擋，潭面清晰讓水景更加繽紛，可說是「旱季限定」美景。

台電：連假水位降 係電力調度

台電大觀發電廠指出，二二八連假工廠電力需求降低，水力發電的水，夜晚會先放到下池水庫儲存，待白天太陽能、風力發電供應充足，就將下池的水抽回到潭區，不僅可讓日月潭持續放水發電，也能充分利用再生能源，民眾發現連假水位下降明顯，係因電力調度所致。

待四月農水需求減 加春雨挹注

惟日月潭旱季水情確實是「入不敷出」，因此三月起每天供應下游農業用水縮減為每秒廿噸（CMS），加上上游武界壩注水入潭，每天約有每秒七到八噸水量，實際上潭區每天供水約可控制在每秒十二至十三噸，應可減緩潭區水位下降速度。

台電大觀電廠也說，待四月春耕秧苗長大，農水需求減緩，以及春雨挹注後，濁水溪本流水量增加，屆時農水透過天然溪流補充，日月潭就可減少供水量，潭區水情可望回穩，不過民眾仍應節約用水，避免水情吃緊。

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