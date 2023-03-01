林明溱甩鍋垃圾問題 林佳龍︰砸到盧秀燕

2023/03/01 05:30

針對台中不幫南投燒垃圾指控 強調盧市長代燒量 不及他任內的1/10

〔記者劉濱銓、蘇金鳳／南投報導〕南投第二選區立委補選，總統府秘書長林佳龍昨為民進黨蔡培慧站台，針對國民黨林明溱指控南投垃圾問題，係因他當台中市長不願幫南投去化才造成；林佳龍表示，台中市長盧秀燕代燒南投的垃圾量不及他當市長的一成，林明溱甩鍋垃圾問題，鍋子卻砸到盧秀燕，選民會看清誰在甩鍋；林明溱對此則低調回應，現

在垃圾都由南投縣政府處理，他就不再談了。

林明溱︰已由南投自行處理不再談

台中市環保局指出，市府環保局職責為妥善處理台中在地垃圾，並秉持縣市互惠合作原則，有餘力即支援他縣市垃圾處理。

中市環局︰互惠合作 有餘力即支援

林明溱前天（廿七日）指控，南投垃圾囤積問題是民進黨造成的，因南投沒有焚化爐，必須委由其他縣市協助處理，原本環保署規劃台中市每天幫南投處理二百五十噸垃圾，但因民進黨的台中市長林佳龍不願意而廢止，導致南投垃圾無法處理。

林佳龍昨反酸林明溱，指其說法是自曝其短，二○二○年盧秀燕當台中市長時，在中部縣市的區域聯合治理會議，南投有提案台中代燒垃圾，但最後沒通過，他當台中市長，四年代燒南投垃圾五萬七千噸，但盧市府卻不到三千噸，去化量不及他當市長的一成，相關指控是顛倒是非，林明溱甩鍋，鍋子卻砸到盧秀燕。

林佳龍也說，林明溱當過立委、南投縣長，十五年的時間無法解決垃圾問題，呼籲選民給蔡培慧機會，讓專業、會做事的蔡當上立委，解決南投的垃圾問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法