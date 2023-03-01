日月潭發電排砂 率先採「主動投泥」

日月潭水庫長年淤積，在潭區注水口形成大片沙洲，影響水庫蓄水與遊憩景觀。（記者劉濱銓攝）

2023/03/01 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕國際知名景點日月潭，二○二一年歷經半世紀以來嚴重乾旱，不僅潭底出現「大草原」奇觀，日月潭水庫淤積沉痾也浮上檯面，目前潭區淤砂量三千多萬立方公尺，淤積率十九％，衝擊蓄水與景觀，管理日月潭水庫的台電公司，為搶救美景與延長水庫壽命，今年將創全台之先，建置潭底輸泥管並抽泥進行「水力發電排砂」，透過「主動投泥」發電兼清淤，盼達到淤砂「入出平衡」，避免淤積惡化。

日月潭不僅是觀光湖泊，也是水力發電、民生、農業用水重要水庫，有效庫容約一億四千萬立方公尺，水源從上游武界壩經輸水隧道入潭，水庫營運八十多年，在潭區注水口累積大量淤砂，以致九蛙疊像景點附近出現大片沙洲，影響潭區觀光形象。

台電表示，為配合中央清淤政策，今年底將展開水力發電排砂清淤，首度在潭底架設三公里多的輸泥管，將沙洲淤泥抽起送至水力發電機組取水口，運用大量潭水混合淤泥，發電同時排砂，達到清淤目的。

台電指出，石門水庫過去也有透過水力發電排砂，但係利用颱洪過後水庫較混濁的水被動發電排砂，無法控制原水濁度，日月潭則是「主動投泥」，以人工調整發電水流濁度，不僅可排砂清淤，也能避免影響下游環境。

台電強調，以往陸挖清淤，每年僅清除三、四萬立方公尺淤砂，對比每年新增卅萬立方公尺淤砂，可說是杯水車薪，若採水力發電排砂，預計初期每年清淤十五萬立方公尺，待運作上軌道，每年清淤可達卅萬立方公尺，達到淤積「入出平衡」。

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