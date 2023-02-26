鳥嘴潭土方堆河道 民代憂影響水流

草屯鎮代洪坤助指出，大量土方堆在烏溪上游河床，壓縮河道流量，如遇豪雨恐會改變河道水流方向，沖至鄰近農田和或居民居住地。（洪坤助提供）

2023/02/26 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕鳥嘴潭人工湖有六大湖區供應民生用水，工程趕在今年底全部完成，草屯鎮民代表洪坤助指控水利署中區水資源局帶頭違法，開挖出土方載往烏溪上游堆積，壓縮河道，遇豪雨恐會改變河道水流。中水局解釋，土方堆置在烏溪石灼橋至雙冬橋右岸河段，該處被水流沖刷形成凹岸，由三河局協請辦理土方培厚作業。

中水局：該處為凹岸 辦土方培厚

草屯鎮民代洪坤助指出，鳥嘴潭人工湖工程開挖出大量土石，土方載往烏溪上游一直堆積，數量約有上百萬立方公尺，依規定河川行水區不可傾倒廢棄物及廢棄土，但隸屬經濟部的中區水資源局卻帶頭違法，把挖出的土方堆置在烏溪河川，除會改變河道水流方向，若有大豪雨，也擔心大量土方被沖刷，有的流至鳥嘴潭，影響蓄水功能，有的則擔心沖至鄰近農田和或居民居住地。

水位低於堤頂高程 不影響安全

中水局解釋，洪坤助代表所指的土方堆置區其實是烏溪石灼橋至雙冬橋右岸河段，因長年受水流沖刷形成凹岸，為避免山壁坡腳沖刷致使土石崩落，研擬在該處回填土方、培厚灘地，並順導水流，由三河局協請中水局協助辦理土方培厚作業，以保護坡腳提升河防安全。培厚時並注意揚塵抑制作為，有專責人員進行巡視，發現揚塵情形立即通知加強灑水。

中水局也說，依據「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫環境影響說明書」第八章的土方及廢棄物處置原則，開挖料提供給鄰近公共工程使用，因此用來協助三河局辦理土方培厚作業；該作業委請專業顧問公司進行水理演算，培厚後的水位皆低於堤頂高程，不致影響本河段河川堤防安全。

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