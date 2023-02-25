南投》台灣工藝博覽會 辦埔里紙業特展

埔里鎮紙廠轉型發展機器紙，研發多功、機能用紙，廣泛用於日常生活、藝術與工藝資材。（記者佟振國攝）

2023/02/25 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮造紙產業發展逾百年歷史，文化底蘊深厚，國立台灣工藝研究發展中心計劃下半年舉辦二○二三台灣工藝博覽會，將在埔里花卉物流中心舉辦「紙的故鄉＠埔里」特展，不僅讓國人了解埔里紙業的過去、現在與未來，也要向世界展示台灣紙工藝之美。

埔里鎮有豐沛水源且水質優良，清末時期就有造紙產業，歷經日治及戰後的蓬勃發展，有台灣「紙的故鄉」美譽，現今雖面臨人力成本上漲、產業外移，埔里除仍保有傳統手工造紙，不少紙廠也轉型機器紙，並走向多功能用途，與民眾生活更貼近，也外銷世界多國。

國立台灣工藝研究發展中心今年將舉辦二○二三年台灣工藝博覽會，將埔里紙產業納入展現「地方力」的重要策展項目，預計今年六月至九月間在埔里花卉物流中心舉辦「紙的故鄉＠埔里」主題展。

工藝研發中心昨於埔里鎮公所召開說明會，邀請埔里紙廠業者針對策展主題、相關活動進行會商，工藝研發中心主任張仁吉表示，主題館分為生態觀、歷史觀、價值觀、經濟觀等四大面向介紹埔里紙產業，同時埔里紙產業現今也結合觀光、教育、消費、銀髮陪伴等多元發展，不僅讓國人了解埔里的紙業，也要向世界展示台灣紙之美。

埔里鎮造紙業發展逾百年歷史，至今仍保有手工造紙。（記者佟振國攝）

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