南投》設托育中心 南投清查校園閒置空間

南投縣目前設置四處公共化托育中心，各項設施完善，圖為南投市公辦民營托嬰中心活動空間。（記者張協昇攝）

2023/02/25 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣去年底人口跌破四十八萬人，出生率也從二○一六年的七．一九％逐年降至去年五．○七％，由於縣內只有四家公辦（又稱公共化）托育中心及一家準公共化私立托嬰中心，為減輕家長負擔，改善少子化現象，縣長許淑華要求教育處在一個月內完成全縣國、中小學閒置教室等空間清查作業，加速在各鄉鎮市建置托育中心。

目前全縣僅4公托、1準公托

許淑華表示，新增零到二歲嬰幼兒托育中心，是她重要政見之一，因此她要求教育處在不影響學校師生上課原則下，一個月內會同社勞處人員完成國、中小學閒置教室等空間清查，了解是否適合設托育中心，即使偏遠校區也列為清查對象，如何讓父母親方便接送，一併列入考量。

埔里將增2處 草屯規劃中

縣府社勞處處長林志忠說，南投縣至去年底，零到二歲嬰幼兒有五千零四十八人，但縣內加入準公共化的私立托嬰中心僅一家，公辦民營托育中心或公共托育家園也僅有四處，包括南投市二處、竹山、集集各一處，收托兒童七十八位，另未來埔里增加二處，可托育的兒童約六十四位；草屯土城國小也在規劃中，未來可收托二十位。

林志忠表示，縣內公辦托育中心，每月收費一萬二千元，扣除政府補助，一般戶、中低收入戶、低收入戶分別自付六千五百元、四千五百元及二千五百元；準公共化私立托嬰中心每月收費一萬五千八百元至一萬六千八百元，扣除八千五百元托育補助，須自付七千三百元至八千三百元；送準公共化保母照顧日托每月收費一萬三千三百九十元至一萬五千四百五十元不等，同樣可補助八千五百元，家長須自付四千八百九十元至六千九百五十元不等。

林志忠指出，雖然有些準公共化保母，扣除托育補助後，家長自付額比公辦托育中心少，但因一位保母可以照顧四位幼兒，有些家長可能對保母照顧品質有疑慮，並認為公辦托育中心較有制度，環境也較好，所以將加速在各鄉鎮市普設托育中心。

地方成立「反廢校自救會」。（記者顏宏駿攝）

潭墘國小面臨廢校的命運。地方成立「反廢校自救會」。（記者顏宏駿攝）

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