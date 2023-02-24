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    首頁　>　南投縣

    國三名間交流道 228連假不封閉

    二二八連假將屆，國道三號名間交流道將不封閉入口匝道。（記者劉濱銓攝）

    二二八連假將屆，國道三號名間交流道將不封閉入口匝道。（記者劉濱銓攝）

    2023/02/24 05:30

    若北返車潮過多 將會強制疏導車流至南投、中興交流道

    〔記者劉濱銓／南投報導〕二二八連假，南投縣國道三號名間交流道不封閉入口匝道，南投警方將加強易壅塞路段交通疏導，縣內景點預計連假第二、三天最塞，國道以收假日北返車流最大；在賞櫻熱點九族文化村與信義草坪頭，將實施停車場車位預警與疏導，避免壅塞。

    警方表示，過去遇上長連假，國三名間交流道為控管國道車流量，多會封閉入口匝道，使國道車流「只能下、不能上」，惟此舉經常造成市區平面道路壅塞，在地居民也無法就近上國道。

    民眾可能提前掃墓未出遊

    今年春節因假期長，在大年初三至初五封閉入口匝道，引發地方陳情，惟二二八是春節後的首次連假，高公局考量假期天數與人潮較春節少，加上有民眾趁此提前掃墓，不見得都會湧入風景區，未封閉匝道。

    警方表示，屆時若名間交流道北返車潮過多，將會強制疏導車流至南投或中興交流道，另考量南投交流道的聯絡道路幅較小，現場警力也會視實際路況，必要時封閉入口匝道，將車流疏導至下一處路幅較大的中興交流道。

    賞櫻景點實施停車場預警

    二二八連假長達四天，預料縣內景點如日月潭、清境會出現明顯車潮，其中日月潭的九族文化村適逢櫻花祭，信義鄉的草坪頭櫻花也盛開，屆時將加強各地停車場滿場預警措施，若車位達八成滿時，就會透過道路電子看板提前告知遊客，改往其他景點遊憩。

    公路總局說，清境農場、合歡山及日月潭等兩大軸線風景區，連假期間預計出現明顯車流，台十四甲線前往清境、合歡山，每日上午七點至下午三點易車多壅塞；台廿一線往日月潭每日上午十點至下午二點容易塞車，呼籲遊客提前在離峰時段進入景區，以免塞車影響遊興。

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