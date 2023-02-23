南投》國民黨南投市代歐陽燦岳涉賄 當選無效

南投市民代表歐陽燦岳涉買票，南投地院22日判決「當選無效」。 （擷取自歐陽燦岳臉書）

2023/02/23 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署偵辦去年五合一選舉賄選案，提起六名縣議員、八名鄉鎮市代、一名村長當選人當選無效之訴，其中第一個被提當選無效之訴的國民黨籍南投市代當選人歐陽燦岳，南投地院民事庭昨日判決「當選無效」。該案還可上訴，至發稿為止尚無法聯絡到歐陽本人回應，其他十四位被提起當選無效之訴的當選人，也陸續審理中。

被控請樁腳買票 每票500元

南投地檢署檢察官張姿倩去年十一月廿五日偵辦南投市民代表候選人歐陽燦岳涉現金買票案，傳喚簡姓樁腳及多位選民，認為簡姓樁腳涉投票行賄罪嫌重大，諭知五萬元交保，警調人員隔日即投票日當天上午，在草屯鎮拘提歐陽燦岳到案，檢察官向南投地院聲請羈押禁見獲准，投票結果歐陽燦岳當選。

南投地檢署去年十二月九日以投票行賄罪嫌起訴歐陽燦岳，同時也提起當選無效之訴，是第一位被檢方提當選無效之訴的當選人，而該案移審南投地院後，南投地院法官裁定歐陽三十萬元交保並限制住居。

南投地檢署起訴書指出，歐陽燦岳二○二二年十月十四日給給簡姓樁腳一萬元，請他以每票五百元代價幫忙買票，簡某在號次抽籤前即向林姓選民等三人人交付八千五百元，請其與家人投票給歐陽燦岳。

涉犯投票行賄罪 下月宣判

歐陽燦岳涉及犯投票行賄罪部分，目前南投地院法官還在審理中，將在下月宣判，目前五合一選舉當選人中，縣議員第一選區當選人曾振炎和南投市代當選人歐陽燦岳，均被提民事當選無效之訴，並被以涉犯投票行賄罪起訴。

歐陽燦岳的民事當選無效先判決，而曾振炎則是刑事涉投票行賄罪部分先判決，上月三十一日遭南投地院判處有期徒刑二年六個月，褫奪公權五年，曾振炎於判決前，即在春節前最後一個上班日辭掉縣議員，而得知判決結果後，他表示會上訴。

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