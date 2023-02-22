南投立委補選》提升工商產業發展 綠藍隔空交火

土地公生日，民進黨候選人蔡培慧（左二）參拜祝賀。（記者謝介裕攝）

2023/02/22 05:30

蔡培慧提協助中小企業轉型 林明溱拋南崗工業區擴大基地

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕南投縣第二選區立委補選，藍、綠候選人昨天均提出發展工商產業政見，民進黨候選人蔡培慧認為，南投縣具備發展「淨零碳排」產業潛力，將協助中小企業轉型及增闢生產基地；國民黨候選人林明溱提出擴大開發南崗工業區與發展周邊交通網路，創造多贏局面。

淨零碳排 蔡：產官學合作搶先機

南投縣中小企業知識講座昨邀請財經專家謝金河，談論全球經濟局勢與台灣未來產業展望，蔡培慧獲邀擔任座談引言人，她強調，淨零碳排是台灣未來發展趨勢，南投縣扮演重要角色，她擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間即積極媒合相關產業、資源進駐南投，協助中小企業轉型，透過產官學合作，在淨零碳排的國際市場取得先機。

蔡培慧舉例，上緯、鑫永銓、美上鎂等企業都在南投發展符合環保的先進資材，中興大學循環經濟與即將成立的AI大數據分析等學院，以及工研院中分院也有二百多項專利技術，提供中小企業人才與技術支援。

蔡培慧表示，發展高科技產業需要開發基地，包括南投與芬園交界、名間、竹山等地區都有適當土地，將透過經濟部工業局等單位協助企業開發。

林明溱則提出將南投市工業路慈善宮附近往東延伸的土地，列為優先開發工業區，他承諾當選後向相關單位爭取規劃經費儘速開發，為現有四一二公頃南崗工業區再增加六十八公頃土地。

健全路網 林：吸引更多廠商投資

其次，將爭取擴大南投市及工業區交通網，讓工業路往北延伸連接台十四丁線、坪林橋草溪路可跨越貓羅溪，就近從中興交流道上國道三號，或往中興新村方向與吉利路、鳳山路等聯繫，全長約一．八公里，吸引更多廠商到南投投資。

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