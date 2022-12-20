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    首頁　>　南投縣

    偏區派出所合署辦公 南投縣警局：過渡期

    2022/12/20 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議員王秋淑昨日在臨時會中指出，南投縣警局將整併偏遠地區派出所警力，改採合署辦公，但日月潭伊達邵派出所位在觀光勝地，勤務繁重，併入日月潭派出所恐影響治安，提案要求勿貿然實施。縣警局表示，合署作業是警力不足過渡期的權宜措施，待人力補足，會視各合署警所狀況優先補足員額，恢復正常辦公。

    議長建議提出人力增聘計畫

    王秋淑表示，縣警局為配合「公務員服務法」規範加班時數，將重新整併調配警力，部分派出所要改採合署辦公，保障員警有充分休息時間，但並非所有派出所都適合，伊達邵派出所就不適合，因伊達邵到水社要廿分鐘，塞車時半小時到不了，萬一有事要報案，警察根本趕不到。

    議長何勝豐也說，南投縣幅員廣闊，合署辦公會讓原聚落發生事故或有治安問題，無員警可處理，因此建議可提出增聘計畫，增聘人力經費不足，可向議會提出編列相關預算。

    縣警局長黃永志則表示，合署辦公是因應警力不足過渡期，並保障員警能有合法休息時數的權益措施，待警力補齊後，會視各合署派出所狀況優先補足員額，恢復正常辦公，合署期間一定會針對地方需求調派警力維護治安。

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