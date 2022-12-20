南投縣總預算過關 8年零刪減

2022/12/20 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會第十九屆臨時會昨日三讀通過南投縣明年度總預算案，歲出為二四九億二千六百萬元，歲入為二五四億七千八百萬元，議會全數照案通過未有任何刪減，縣長林明溱在閉幕致詞時，特別感謝縣議會讓縣府八年來總預算不曾刪過一毛錢，而議會對縣府預算編列的支持，縣府團隊就會努力將縣政做好。

南投縣議會十五日至昨日召開十九屆最後一次的臨時會，主要是審議在定期會因第三審查小組對預算科目有疑義，僅進入一讀的南投縣明年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，因此才召開最後一次臨時會進行總預算的審議。

上週五完成南投縣一一二年度總預算案第一讀會，昨日是臨時會的最後一天，議會很快速地完成二、三讀，且依如過去八年的慣例，歲出、歲入一毛都沒有刪。

議長：財政困難 議會支持縣府

南投縣府的明年度總預算，歲出為二四九億二千六百萬元，歲入為二五四億七千八百萬元，比今年度各減少三十九億七千九百元、 三十七億二千六百萬元，縣府主計處表示，明年度的歲出、歲入比今年銳減，最主要是因今年是選舉年，編列期程大為提前，有些計畫中央還未核定，因此未能列入在總預算內。

議長何勝豐昨除自己致閉幕詞外，也讓即將卸任的縣長林明溱發表畢業感言。林明溱說，八年來獲得議長、副議長及全體議員對縣政預算的全力支持，議會沒有刪過預算一毛錢，如同何議長勉勵的「南投財政困難，只要縣府編的出來，議會就沒有不通過的道理」，也因為有了縣議會全數通過的預算，他帶領的縣府團隊才能一步步踏實完成縣政大計的推動，相信新的縣長上任後也一定會繼續認真推動縣政。

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