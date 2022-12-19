南投正副議長選舉 綠營將推人選

2022/12/19 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議會正副議長選舉，將於本月二十五日舉行，國民黨由現任議長何勝豐及副議長潘一全搭檔尋求連任，民進黨南投縣黨部表示，儘管此次縣議員選舉，該黨只拿下八席，但在正副議長選舉中絕不缺席，一定會推派自己的人選競逐正副議長寶座，展現應有的黨格與骨氣，惟究竟推出哪兩人參選，將再開會決定。

南投縣議會共有三十七席議員，因何勝豐以無黨籍參選，國民黨拿下十三席，較上屆少了四席；民進黨維持平盤，民眾黨有一席，藍綠席次都未過半，無黨籍則有十五席占最多，也是藍綠陣營拉攏的對象。

民進黨南投縣黨部執行長林明生指出，依據黨中央來函指示，執政縣市責成縣市首長辦理協調作業，而南投縣因不是民進黨執政縣市，所以日前黨部邀集沈夙崢、吳棋楠、廖梓佑、蔡銘軒、王秋淑、陳玉鈴、陳宜君及蘇昱誠等八名議員當選人討論，達成民進黨在正副議長選舉不缺席的共識。

而縣內也有許多支持者向黨部反映，不可將縣議會正副議長寶座直接「拱手讓人」，哪怕推派出來的人選勝率不高也沒關係，至少選票上的名字也代表黨籍的八位議員共同努力的「印記」，讓各界看到該黨團結、有骨氣的一面，至於人選方面，仍有待議員們及黨部進一步溝通、協調。

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