《南投》跨年迎曙光加升旗 清境農場一次滿足

遊客參加清境跨年晚會後，還可轉往合歡山迎接新年第一道曙光。（資料照）

2022/12/17 05:30

日月潭伊達邵碼頭跨年晚會 煙火秀四百八十秒 南投市會展中心辦跨年晚會 卡司下週公布

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕二○二二年即將尾聲，許多民眾已計劃參加跨年活動，南投縣卅一日就有三場跨年活動，除了縣府在南投市會展中心的跨年晚會，仁愛鄉清境農場「二○二三清境璀璨銀河—原星跨年晚會」則是陪伴遊客在高山跨年迎曙光，還有日月潭伊達邵碼頭跨年晚會及長達四百八十秒的煙火秀，用璀璨煙火迎接新年。

伊達邵碼頭、水社 雙煙火迎新年

縣府以往在縣立體育場舉行跨年晚會，今年則是移師南投會展中心，相關表演卡司將在下週公布，日月潭的跨年晚會則在伊達邵碼頭，並與對岸的水社進行跨年倒數「雙煙火」，兩地同時施放，煙火時間長達四百八十秒，讓遊客在湖岸欣賞美麗煙火迎新年。

郭書瑤清境壓軸 陪遊客倒數

至於清境農場跨年晚會主持及演出卡司大致敲定，今年由知名主持人于美人、藝人許志豪擔綱主持，喜裂克、伊斯昂及Kumu 巫佳琪等在地表演團體、歌手率先登場，之後演出嘉賓有全明星運動會高人氣隊員涂善存、金曲獎得主王宏恩、江惠儀、楊淑喻等人接力開唱，宅男女神郭書瑤則是壓軸登場陪伴現場遊客一起倒數，並有一百八十秒高空煙火秀。

清境與合歡山相距廿公里，以往跨年晚會結束，也有遊客轉往合歡山迎接新年第一道曙光，或是清晨六時參加在清境國民賓館前廣場舉行的元旦升旗，現場提供熱薑茶，還能拿到限量神秘小禮物，晚會、迎曙光及元旦升旗，來清境農場能一次滿足。

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