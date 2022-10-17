《南投》埔里山城派對馬拉松鳴槍 蔡培慧12公里完賽

民進黨南投縣長候選人蔡培慧（左二）昨日也報名參加「埔里山城派對馬拉松」，跑完十二公里。（蔡培慧競選總部提供）

2022/10/17 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕二○二二Puli Power第七屆埔里山城派對馬拉松昨清晨六時鳴槍起跑，吸引來自全國各地四千二百多位跑友熱情參與，今年規劃全新路線，更首度申請核准跑上國道六號，讓跑者可用更高更廣視角欣賞埔里山城優美風光，民進黨南投縣長候選人蔡培慧也報名十二公里挑戰組並完賽，體驗「埔里跑」樂趣。

以優美風光、豐盛特色農特產品補給站及熱情鄉親加油而深獲跑友歡迎的埔里山城派對馬拉松，近二年因疫情影響，第五、六屆活動被迫取消，隨著疫情解封，今年第七屆賽事，將原本活動時間三月中旬移至秋高氣爽的十月天。

今年路跑起、終點改至新完工的埔里福興溫泉區，並規劃全新路線，有全馬、半馬、十二公里挑戰組及三．五公里親子組，首度申請核准跑上國道六號，讓挑戰組以上的跑友有全新體驗。

受尼莎颱風外圍環流及東北季風影響，昨日天空偶飄小雨，但氣溫更涼爽，埔里盆地蘊藏的水氣，讓周邊群山雲霧繚繞，跑者能從國道高架路段以更高更廣的視角，欣賞埔里山城之美，沿途也設補給站，提供埔里米粉、茭白筍、百香果、紹興香腸、烤大豬等農特產品。

蔡培慧曾報名參加過九．五公里挑戰組，但今年挑戰組的距離增至十二公里，她還是毅然報名參加，且堅持跑完全程。

蔡培慧團隊也成立補給站，供應現煎菜頭粿、小番茄、運動飲料及舒緩肌肉噴劑，提供跑者貼心服務。

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