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    首頁　>　南投縣

    《候選人財產申報》許淑華無房無地 存款488萬

    2022/10/15 05:30

    蔡培慧2間房0存款 貸款1300萬餘元

    〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕中選會昨公布縣市長候選人財產申報資料，民進黨南投縣長候選人蔡培慧有兩間房子，沒有存款，貸款則有一千三百萬餘元，其中有二百五十萬元是為選舉而辦增貸；國民黨南投縣長候選人許淑華，名下未有土地與房屋等不動產，存款約四八八萬多元，以及兩部汽車，她強調均依法確實申報，惟對從政多年卻無置產並未說明。

    中央選舉委員會公布的縣市長候選人財產申報資料，蔡培慧有多筆房地產，但蔡培慧表示，其實就是兩間房子，一間是十七年前在桃園市買的集合式住宅約三十九坪，當時約五百多萬元；另外前年初在埔里鎮買的四層樓透天厝總坪數約五十多坪，房價約七百五十萬元。

    蔡培慧的貸款有六筆，包括三筆房貸和三筆個人資金調度，蔡培慧說，個人資金調度貸款是為了選舉之用，而幾個儲蓄保險，都是按月繳數千元保險。

    許淑華名下有二筆存款，分別為四五○萬餘元與三十八萬餘元，還有Audi（奧迪）、Honda（本田）二輛汽車，並有債務保單借款廿六萬五千多元，其餘名下都沒有土地、房子、股票等。

    許淑華僅發簡短聲明回應，指出擔任公職期間，均依照「公職人員財產申報法」規定，依法確實申報。比較候選人之日間財產，沒什麼意義。

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