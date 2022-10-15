省道台三線彰南路一段淹水 蔡培慧助解決

民進黨南投縣長候選人蔡培慧（中），會勘南投市台3線彰南路淹水路段，經爭取將由公路總局南投工務段施作側溝，解決長年淹水問題。（記者劉濱銓攝）

2022/10/15 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧，昨到南投市省道台三線彰南路一段會勘道路淹水，蔡培慧說，擔任行政院中部聯合服務中心執行長時接獲陳情，指出該路段缺乏側溝，以致長年逢雨必淹，經爭取已協調公路總局南投工務段本月廿日施作，解決淹水問題。

爭取公路總局20日施作側溝

蔡培慧昨在縣議員賴燕雪、南投市民代表曾億弘，以及民進黨縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢、楊玉秀等陪同下會勘，公路總局南投工務段也由段長孫文昌到場說明。

曾億弘說，這幾年當地民眾反映遇雨必淹，原本縣府預計施作人行道連同下水道，卻因與公所無法達成共識以致停滯至今，使得居民雨天被迫涉水過馬路，騎車還會為了閃避淹水跟大車爭道，甚至積水退卻留下大量砂土，造成騎士打滑摔車，直到向行政院中服執行長蔡培慧陳情，積水問題才見解決曙光。

蔡培慧說，年初接獲縣議員賴燕雪等人陳情，得知彰南路一段淹水屬南投市都市計畫區內道路，人行道跟排水溝係為地方政府維管，惟淹水影響居民甚鉅，地方政府卻因故未及時解決，經她實勘，考量台三線為交通要道，為維護民眾安全，爭取到南投工務段施設側溝銜接雨水下水道，將解決淹水問題。

另推長者健保費縣府支付

蔡培慧昨會勘後也向當地民眾說明老人福利政見，其中六十五歲老人敬老卡可繳健保費與搭計程車，未來只要是南投縣老人，健保費將由縣府支付，評估縣府預算與砂石回饋金、公益彩券等財源，就縣內九‧二萬多名老人，每年約需十‧五億元經費，縣府都足以支應。

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